星岛申诉王 | 茶记送奶茶杯感动韩国情侣影片疯传 老板感意外首开腔：对待客人不必过于计较

韩国一对KOL情侣在香港茶餐厅用餐时，因看中极具本地特色的奶茶杯而向老板提出购买，没想到竟获对方免费相赠。他们将这段影片分享后，在社交平台上迅速走红，网民纷纷大赞老板的善举成功「说好香港故事」。《星岛申诉王》特地采访了这位老板吴先生，他亲自分享其待客之道，并强调此举并非为了刺激生意或博取关注，而是真心希望游客留下对香港的美好印象。

这对韩国情侣光顾吴先生的茶餐厅时，对店内使用的港式奶茶杯情有独钟，并询问是否能够购买。吴老板解释，这些杯子是淡奶公司的供应品，属于非卖品。但看见他们流露出失望的神情，吴老板忽然想起店里正好有全新的同款杯子，于是便大方地免费赠送给他们。

女生感动落泪 买杏仁糖回礼

对于这份意想不到的礼物，两位游客喜出望外。吴老板形容：「那个女生尤其激动，感动得哭了。」他还澄清，网上流传的照片中女方看似不快，其实是她感动得快要哭出来的瞬间。为了表达谢意，情侣二人随即到附近的便利店买了杏仁糖作回礼，虽然老板起初婉拒，但最终盛情难却，只好收下这份心意。

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在熟客眼中，吴老板的善举毫不出奇。已光顾四年的熟客王小姐表示，正是老板的这份人情味，让她成为了忠实顾客。对于赠送杯子可能引来他人仿效，吴老板坦言并不担心，他认为对待客人不必过于计较。「我们的宗旨，从来不是送两只杯子能带来多好的生意。」他补充说，其实在油麻地也能买到同款杯子，但考虑到游客人生路不熟，直接赠送会更方便。

老板盼以良善待客之道 吸引游客再来

对于有声音指香港服务业不及内地的负面标签，经营茶餐厅数十年的吴老板有自己的看法。他坦言，部分店舖或许因生意太好、人手不足而服务稍显急躁，但「并非每一间都那么差」。他坚信，香港饮食业中，大部分从业员依然待客有礼。他希望透过自身良好的待客之道，能让外界感受到「这间店不错，香港人也挺友善」，从而吸引更多游客来港。

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