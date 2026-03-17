星岛申诉王 | 二手网站$380卖公仔堕骗局 港女按毒link被转走$5280：交智商税

二手网站虽然为大家带来卖物和买物的方便，但亦容易成为骗徒作案揾食的地方。本港有女网民在Threads出帖，透露自己在二手网站以380元放售毛公仔，竟堕入骗徒圈套，按下有毒连结后，帐户惨被转走户口5000多元。《星岛申诉王》联络苦主M小姐，她透露该笔款项原本是到韩国旅行的旅费，现在被骗十分肉赤，形容自己交智商税。

今年30岁、任职餐饮业的M小姐表示，数天前在启德的Zoe & Friends快闪店，因购物满了3888元，获送一只毛公仔，「只公仔我本身有，所以想卖出去。昨日(16日) 下午5时，我便在拍卖网站Carousell出帖，标价380元。」她发帖不到5分钟，一名买家联络她，表示愿意以380元成交。

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假买家坚持邮寄 再化身多个客服作案

M小姐表示自己首次在Carousell卖东西，她跟买家Whatsapp私讯后，建议在观塘当面交收，但对方却要求速递到蓝湾半岛的住址。刚巧M小姐丈夫在蓝湾半岛附近上班，便建议买家到丈夫工作的店舖交收，可节省邮费。惟买家又说要去旅行没时间，坚持要邮寄速递，M小姐最后妥协。



其后买家传来一张转账到拍卖平台的截图，并叫M小姐按下连结，选择接受收款的银行。她照做，但发现所提供的银行，自己并没有帐户，买家就教她联络人工客服处理。M小姐在人工客服界面上，选择了收款银行后，界面提示稍后会有真人客服联络。她其后收到一名「男客服」来电，对方表示会有AI客服跟进。



当AI客服联络M小姐后，又传来户口验证码，并称这户口不能收款，只是做验证。另外又要求M小姐将有显示她户口余额的截图，传给AI客服。M小姐于是转账一元，之后果然退回她户口，「之后又传来一组四位数验证码，要填在输入金额一栏上。当刻我都质疑，为何验证码跟我户口的余额那么接近，但对方称这只是AI随机号码。」



由于当时M小姐正在工作，对方又不断催促，M小姐没多想便输入验证码，怎料收款竟变为付款，户口原本有的5380元，即时被转走5280元。M小姐发觉被骗后，立即联络买家和客服的电话，但已无法接通。骗徒亦迅速删除跟她的对话记录。

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事主自嘲交智商税 日后坚持面交

M小姐说，没想过第一次在网上卖东西就被骗，「当然很肉赤，这些钱是利是钱，本来用来去韩国旅行。」她说以后在网上卖东西，一定会坚持面交，不会再轻易相信对方。最后她更自嘲这次交了「智商税」，又嘲讽骗徒算有良心，「起码留返100元给我。」



网民对于M小姐被骗的情节，大多表示同情。不少人也提出交易自保的建议，包括「畀link一律唔揿」、「攞WhatsApp一律要block」等。记者将骗徒所用的电话号码，放到警方「防骗视伏器」查询，即显示高危有伏。



如果大家也有曾经受骗的经历，欢迎联络《星岛申诉王》。