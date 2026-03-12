星岛申诉王｜49岁港男百万「冰蓝地通拿」离奇被盗 放观塘健身室储物柜内神秘消失

贵重物品要保管好，一名数月前加入pure fitness健身会籍的49岁男子，日前于观塘健身室运动期间，报称其放置在储物柜、市值百万元的「冰蓝地通拿」劳力士手表不翼而飞，但一同放在背囊暗格的2万元现金却原封不动，他怀疑窃匪有目标而来，事主已报警。

49岁翁姓事主接受《星岛申诉王》访问时表示，自己加入会籍数月，每星期约有4至5日，习惯在下午时段前往该分店做运动。他指，今次失窃的劳力士型号116506的「冰蓝地通拿」手表自2020年以65万元一手购入，经常配戴外出，惟事发当日一时疏忽忘记将手表除下留在公司，结果便直接戴进上址健身。

3月9日事发当日下午3点11分，他到达男更衣室后，将手表除下放入背包的一个暗格内，并与装有约2万港元现金的银包一同存放，其后将背囊锁入储物柜。他指，当时更衣室内有另一名中国籍男士正在更衣。翁生强调，自己确认锁好储物柜后，便离开更衣室到健身区做运动。

直至当日下午约5时30分，即他进行健身2个多小时后，他返回更衣室打开储物柜及背囊时，赫然发现背包内的衣物摆放杂乱，怀疑被人动手翻过。他经检查后，发现暗格内的劳力士手表已不翼而飞。但载有2万元现金的银包则原封不动。

警方回应《星岛申诉王》查询指，牛头角警区周一（9日）傍晚六时许接获一名男子报案，声称在宏利广场Pure fitness运动期间，储物柜一个藏于背包内的劳力士手表被人盗走，价值100万元，警方经调查后列盗窃案处理，交秀茂坪刑事调查队跟进。

翁生随即通知健身室的前台职员，由职员协助报警处理。警方接报到场调查，由于更衣室内并无安装监控设备，警员要求查看通往更衣室出入口的健身室范围闭路电视片段。他引述现场职员称经理或负责人已经下班，无法即时调阅相关影片，需待翌日经理上班后方可处理。警方人员在场期间，亦曾例行检查当值清洁工的储物柜，但未有发现。之后他便随警员返回警署录取口供。

直至翌日（10日）下午，警方才通知他，已收到健身室提供的更衣室外围闭路电视片段。然而翁先生对健身室的处理手法深感失望。他指事发至今，从未有任何健身室的负责人主动联络他交代事件或跟进情况，认为管理层态度消极，亦指翌日才能调取CCTV录影片段，变相延误办案进度，未有认真处理会员财物在店内被盗的风险。

翁生事后回想，当时入更衣室换衫已留意一名男子在他身后，正常做法是各自背对背面向储物柜，但他两度回头望向对方时，发现对方均是面向自己。他当时感奇怪对方是否羡慕自己身型，如今想来怀疑对方目标是他按动电脑密码锁一刻，再伺机行动，现希望警方尽快破案，早日寻回心爱手表。

根据手表拍卖平台，劳力士「冰蓝地通拿」手表为近年其中一款热款手表，由于一表难求，目前巿价高68万至100万多元不等。

大律师陆伟雄表示，健身室会就储物柜财物损失定下免责声明，但前提是健身室在整宗案件期间有否造成疏忽，例如CCTV数目不足、巡查力度是否不足够等，顾客可透过民事诉讼入禀法院，由法官厘定健身室的赔偿责任问题。至于职员延迟一日才能调度CCTV录影予警方取证，陆伟雄指除非能够证实延迟一日取证令事主蒙受损失，包括嫌疑人当晚已离港，否则一般不构成赔偿责任问题。

《星岛申诉王》正向Pure fitness查询事件，但至截稿前未获回复。