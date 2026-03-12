星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗

有移居海外多年的港人日前回港探亲，携同发烧的儿子并到沙田石门一间诊所求医。医生处方了抗生素等三种药物后，诊金连药费共收取2,660元。港妈经亲友提醒察觉收费极不合理，于是折返诊所理论，最终获诊所以「医生搞错抗生素份量」为由，退回1,920元差价。她质疑诊所乱收费并在社交网站发帖「大癫！睇医生都差啲被诈骗！」讲述遭遇，诊所负责人亲自向她再三道歉。

电话报价$400 实际收费$2660

张太接受《星岛申诉王》访问时表示，她已经移民英国20年，近日带回2岁多的儿子回港探望家人。儿子突然发高烧，她透过网络搜寻找到一家位于沙田石门、评价达4.5星的儿科诊所。考虑到该诊所距离下榻的酒店较近，她立即致电诊所查询，职员称诊金连三日药物为400元，且无需预约。

当她带儿子完成诊症，获医生处方抗生素、退烧药水及消炎止痛药水三种药物后，付款时却被告知总收费为2,660元，金额远超预期。张太表示，她当场对收费提出质疑，强调致电诊所查询时被告知收费400元，姑娘解释指因处方了较昂贵的抗生素，故收费较高。张太表示，自己已经20多年未在香港求医，不清楚现时的收费水平，加上儿子病情需要，只好当下付款。

折返理论 质疑诊所「㓥客」

张太离开诊所途中与妈妈及朋友谈及此事，家人和朋友均认为收费「贵得离谱」，指出三种基本药物不可能收取如此高价。在家人的建议下，张太立即折返诊所，再次向职员明确表示收费过高，并希望能退回药物，另觅医生为儿子诊治。

她指，诊所职员起初与医生商讨后，以「药物已开，不能退回」为由拒绝。她坚持收费不合理，职员再次与医生沟通后，态度随即转变，改称是「医生搞错了份量」，正确收费应为740元，并即场向她退回1,920元。

张太对诊所前后不一的说法感到不满，认为若非自己坚持，可能就此蒙受损失。她提及，因儿子在外国出生，登记时使用外国护照并填写了外国地址，质疑诊所可能因此视她们为旅客而滥收费用。

网民热议 诊所发讯致歉

张太其后在社交平台分享自己求诊被乱收费的遭遇，以「大癫！睇医生都差啲被诈骗！」为题详述经过，提醒其他家长警惕诊所滥收费用的问题，随即引起大批网民讨论。不少网民形容收费太夸张，「贵过睇私家医院」；也有网民表示，即使处方抗生素，也无需支付如此高昂的费用。

张太续指，事后已收到诊所经理发送的WhatsApp短讯致歉，对方解释事件因同事核对不慎而出错，强调并无任何刻意成分。诊所方面表示，已立即与团队进行检讨，保证日后会再三核对收费细节，避免同类情况再次发生，期望能得到她的体谅。

不过，张太则指自己没有回复诊所的道歉，她强调自己3次向诊所职员反映收费过高，但对方每次均坚称收费无误，并解释该抗生素药物仅为三日份量，价格收费正常。她质疑在诊所工作的专业人员，理应对常用药物的价格有基本概念，「诊所话system出错，所以收错钱，呢个回复系好牵强」。她也透露，诊所只退款没有收回药物，而儿子服药后仍有轻微发烧，「依家仲有少少发炎，烧都退得七七八八。」