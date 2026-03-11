星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重

香港天气近日潮湿，市面上热销的「祛湿足贴」声称可以排毒祛湿。许多网民分享经验，大赞足贴效果显著，表示使用后疲劳感消失，睡眠质素也得到改善。然而亦有市民质疑其功效，认为只是安慰剂。《星岛申诉王》进行实测，将足贴贴在脚底一晚后，翌日撕下时发现足贴确实变得湿润、颜色变深，甚至有黏稠液体渗出，看似「吸走了湿气」。中医师陈燕珺则解释，足贴内的成分接触到湿气便会变色和出水，对祛湿确有效果，但建议市民不要长期使用以免形成依赖。

《星岛申诉王》记者在药房购入数款标榜「祛湿排毒」、「祛湿消肿」的足贴，并实测贴在脚底一整晚。翌日撕下，果然见到脚贴变得又湿又黑，表面确实有黏稠液体，效果看似「吸走湿气」。记者访问公司其他编辑，有使用过祛湿足贴的Justin表示，祛湿效果好，自己在公司上班期间也会贴在脚底排毒；Irene则认为效果一般，形容贴完后要洗脚好麻烦；亦有人指自己会饮薏米水祛湿，效果更显著。

中医吁每周最多用3次 长期使用或会依赖

为了解开「出水变黑」之谜，记者访问了注册中医师陈燕珺。陈医师解释，足贴即使放置在室内遇到潮湿天气都会出水，而这类足贴多数贴于脚底的「涌泉穴」，确实有助促进血液循环，在祛湿方面有一定的效果，「足贴可以带走湿气，但同时亦可能带走身体的『正气』，经常使用会造成依赖」。

陈医师建议，潮湿天气每星期最多贴三次，并可配合饮用补气茶饮，如人参、黄芪、茯苓、薏米水等，效果更佳。她又提醒，若本身体质虚弱、代谢较慢的人士，如长者，不宜自行使用脚贴，最好先咨询中医师的意见。

很多人误以为自己湿重，实际上是脾虚导致身体无力，陈医师最后教路，想知道自己是否真的湿重，最简单的方法是观察舌头：「如果舌头两侧出现齿印，即所谓『齿痕舌』，就代表身体需要祛湿。」

