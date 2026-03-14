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星岛申诉王｜20元拼多多鲜花包邮到港变干花 港男呻中伏：又烂又霉

申诉热话
更新时间：14:00 2026-03-14 HKT
发布时间：14:00 2026-03-14 HKT

内地网购平台近年积极进军香港市场，凭借「包邮到港」成功吸纳大批港人消费者。除了购买日常用品与服饰，不少香港市民更转向价格吸引的食品及鲜花。有网民分享自己从拼多多购买鲜花包邮到港，打开包裹后发现鲜花惨变「干花」、「残花」，大呻「中伏」。惟《星岛申诉王》记者与拼多多的卖家了解后发现，内地网购鲜花产地多数来自云南，全因云南鲜切花产量稳居全国第一位。不过，由于云南网购运送至香港需时7至10天，导致在漫长的路途中容易干枯受损。

贪平网购20元鲜花 网友大呻中伏收场

该名自称中伏的港男称，早前在拼多多以大约20元人民币购买了一束鲜花包邮到港，满心期待收货，岂料等待一个星期后，打开包裹后却发现与期望大有落差，皆因他订购的鲜花，运到香港后已严重脱水，惨变「干花」、「残花」。他大呻此次网购经历中伏，形容「又烂又霉」。

对比香港本地花店，网购平台鲜花种类繁多，以一束普通鲜花为例，香港动辄要数十元甚至100港元，而内地网购只需20至30元人民币，更包邮到香港。有网民则留言指，保鲜期较短的鲜花或食物不应网购，否则品质出现问题无法退换。亦有网民建议傍晚去旺角花墟购买，价钱与网购相差不大，起码有品质保证。

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卖家劝退：产地离港太远 不建议购买

《星岛申诉王》记者以顾客身份，在拼多多平台接触多家位于鲜花商户，发现绝大部分卖家的发货地，均显示为云南，距离香港有1200至1500公里。当记者询问能否送货至香港时，有店主直言不讳地劝阻：「不建议购买，路程太远。」 不过，亦有部分商家为求做成生意，声称「5-6日内可送达」，强调会做好保鲜包装。

事实上，云南鲜切花产量稳居全国第一位，故内地网购鲜花产地大多来自云南，若由云南网购运送至香港，平均需时7至10天，鲜花在漫长路途中容易干枯受损。一些熟悉鲜花行情的网民，也在贴文留言称「云南出，一星期先到变梅菜」、「贴钱买难受，要交智商税」。

更多拼多多报道：拼多多多区自提点沦陷 店员大爆辛酸史：客人野蛮兼爆粗

除了鲜花，网购生鲜食品，例如蒜头、番薯及南瓜等亦同样盛行。《星岛申诉王》早前曾报道，不少市民网购水果来港，令自提点店员非常困扰。不少生果或海产送到自提点时，因为运输过程没有冷链系统，抵港后已经发臭，甚至有虫爬出。记者实测购买后发现，除了苹果、橙等较为耐放的水果勉强可食用外，许多时令生果如芒果、哈密瓜等，经过漫长的10天跨境物流抵港后，往往已经过熟甚至变质，最终无法食用。

海关回复《星岛申诉王》指，海关一直加强执法网购商品入口。根据海关规定进口切花可以入境香港，但兰花、仙人掌、芦荟、食虫植物和其他受保护物种则需要申领渔护署许可证才能出入境。

如果大家网购时曾经中伏，欢迎联络《星岛申诉王》报料。

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