星岛申诉王｜食生蚝中毒 专家3招教拣靓蚝 法国食海水味日本肉爽够清甜

近日生蚝屡爆中毒事件，累计近40宗个案，就连港大医学院微生物学系讲座教授袁国勇都指出冬天进食生蚝有较大风险 。《星岛申诉王》就事件访问市民，有人表示短期内不敢食用，亦有人表示「冇有怕」，更笑言「都唔知食咩出事」。为此，记者找来专家，讲解一下最近的生蚝风波，以及教教大家应该如何分辨生蚝好坏，令大家可以安心享用高质生蚝。

分辨靓生蚝靠3招 变坏靠睇腮位加裙边

在元朗经营生蚝专类店「香港生蚝关注组」的店主 Wilson称，因为最近中毒事件，今年情人节与农历新年生意多少受到影响，比较去年，今年生意额少了一半。他强调，其实目前香港出事的生蚝，主要都是来自韩国，而出事的供应商，目前也没有再供货，因此大家其实不用太担心，而自己入货的生蚝亦有卫生证明书可追踪来源地，令客人可以更为放心。

对于如何可以分辨生蚝好坏，Wilson表示有几个要点可以留意。首先是开蚝后，用蚝刀触碰一下生蚝的裙边，如果还会动的话就代表新鲜；另一个位置是邻近贝柱位置的腮位，坏蚝会见到腮位呈粉肉色，而裙边的黑色位置变淡且不鲜明。另外，如果想要选出厚肉的生蚝，亦可以留意外壳，如果蚝壳表面凸起，代表里头的肉身够饱满。

街坊James指「都唔知食咩出事」，因此会继续食用生蚝。

「香港生蚝关注组」的店主 Wilson 教大家如何分辨靓生蚝。

入口生蚝有证明书可追踪来源地。

日本蚝清甜饱满 法国蚝味浓爽口

在选择生蚝时，产地也是一个重要因素，香港人向来对日本蚝和法国蚝有特别偏好。Wilson表示，日本蚝一般较清甜，肉质饱满，外壳特征是凹凸不平，而法国蚝则味道爽口，更有浓厚的海水风味，而供应商多数会筛选过，因此尺寸或形状会差不多，表面亦会较为光滑。冬季时，来自北半球的生蚝，如欧洲和日本蚝，品质更佳；而在夏季，则可选择来自南半球的南非或澳洲蚝。

「香港生蚝关注组」店主 Wilson 特别推荐3款时令生蚝：

1. 法国｜Gillardeau（$59起/只 $55/打）：被誉为生蚝界的劳斯莱斯，生蚝蚝肉肥美、结实而呈弹性，有脆口感觉，味道鲜甜，带有细腻和层次。

2. 法国｜Ostra Regal（$52/只 $48/打）：爽脆鲜甜，蚝味重，甜味悠长，圆润饱满。

3. 日本｜播磨滩（$40/只 $36/打）：蚝肚特别肥美，口感有独特的奶香味，滋味浓郁。

他还分享了一个小秘诀：开蚝时无需用开水清洗，而是用壳内的海水洗去壳碎，能最大程度保留蚝的新鲜味道。

了解过正确的辨别方法和知识，大家可以安心享受生蚝的美味，欢迎在下方讨论你喜欢的生蚝类型与经验，又或是有什么食物卫生问题想分享，都欢迎留言！