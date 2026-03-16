星岛申诉王 | 0.9秒定生死！假人实测「摄车罅」过马路 司机反应不及 夺命意外升55%

根据警方数字，在2025年第四季度，全港共有14名长者行人，在交通意外中不幸身亡，较2024年同期录得的9人死亡，上升55%。警方分析过各宗致命交通意外，发现涉及长者行人的致命交通意外，当中有三大原因，「第一就是冲红灯，第二是摄车罅，第三就是忽视大车的盲点，合称为『行人三害』。」

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长者致命交通意外 涉及3大原因

警务处交通总部道路安全课高级督察欧艾发(Alfred Sir) 表示，冲灯过马路是十分危险，但其实摄车罅和忽视大车盲点，都足以致命，「摄车罅即是指行人，在一些路边停泊的车与车之间行出马路，其他行驶中车辆，往往会因为收掣不及，撞到途人。」

至于大车盲点，就是行人在大车转弯或起动时，在车前面横过马路，「行人以为司机会看到他们，但很多时候，不知不觉间就进入了大车盲点，刚好司机又看不到行人， 就会直接撞过去，最后导致交通意外。」

道路安全议会委员曹志昌（曹Sir）指出，在马路边「摄车罅」是非常危险的行为，因为行人如果突然从车与车之间的罅隙走出马路，司机很可能会来不及反应。

曹Sir解释，要令一辆车完全停下来，可以分为两个部分来看：第一个是司机的反应时间。他举例，司机由见到障碍物，到开始有反应，一般需要大约0.9秒。假设车辆以时速50公里行驶，这段反应时间内，车已经向前走了12米。

第二个部分就是煞车距离，即是司机开始煞掣，到车辆完全停定所需的距离。这段距离会受到路面情况、轮胎和车的性能等因素影响。曹Sir说，即使在一般路面上，一架性能良好的车，最少也需要14米才能完全停定。

「将反应距离和煞车距离加起来，一辆以时速50公里行走的车辆，总共需要26米，才可完全停下。」曹Sir最后提醒，这样长的距离，如果行人在车罅突然走出马路，司机根本无法及时煞车，十分危险。

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司机驶经高危地方 绿灯亦要减慢车速

为印证曹Sir的说法，《星岛申诉王》找来受过训练的交通部警员驾驶，车速维持在每小时30公里。当车驶到前10米，工作人员会突发把假人摄出来，看看司机能否及时把车煞停。虽然车速已经很慢，司机亦早已预计要停车，但最后还是撞到突然摄出的假人。曹Sir指，行人除了不要摄车罅外，司机如驶经一些高危地方，例如停泊了一系列死车，又或者行人过路处时，就算是绿灯都要减慢车速。

Alfred Sir则指出，有些司机会把车辆违法停在行人过路处或斑马线前，甚至在巴士站附近，他称这些行为会制造道路盲点，令司机和行人都看不到大家，继而引致交通意外发生，「警方会对这些行为严厉执法，必要时我们会将这些车拖走，所以大家千万不要以身试法。」

警察交通总部呼吁道路使用者，紧记远离「行人三害」，亦即不要冲灯、摄车罅和忽略大车盲点。另外，道路使用者亦要紧记一个讯息，就是「专注、忍让、守法」。

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