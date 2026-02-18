星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药

一款来自韩国的西梅汁近日在香港网络爆红，饮过的网民皆称其排毒功效显著，饮后数小时内会不停上厕所，更形容为「宿便杀手」、「炸马桶汁」。《星岛申诉王》立即派记者Bubble实测，结果发现饮品确有通便效果，饮用一小时内已上厕所排便。肠胃科专科医生表示，产品内含高浓度山梨醇，严格而言已属泻药级数，糖尿病及孕妇应避免饮用。

全网爆红韩国「宿便杀手」 记者实试一小时即排宿便

来自韩国的GOT BIUM西梅汁，设为两款口味，分别是西梅味及苹果金奇异果味，近日在本港社交平台上迅速走红，不少使用者声称其通便功效显著。据官方产品介绍，GOT BIUM每瓶含有3000毫克膳食纤维，提供每日膳食纤维建议摄取量的12%至15%，有助缓解肠胃问题、维持肠道健康，并防止体内毒素堆积，主要适合大餐后、长期便秘或受宿便困扰人士饮用。

为验证其效果，《星岛申诉王》安排记者Bubble试饮，记者饮用这款西梅汁大约五分钟后，腹部开始出现反应，并伴随微微「咕噜咕噜」的抽搐感觉。饮用不到一小时，记者已无法忍耐需要立即前往洗手间排便，其后再于短时间内两度如厕。

医生：饮品含高浓度「山梨醇」 属泻药级数

肠胃肝脏科专科医生吴昊指出，该款西梅含有高浓度「山梨醇」（Sorbitol），成份如同泻药。

记者带同该款西梅汁向肠胃肝脏科专科医生吴昊请教，他解释，因饮品含有高浓度「山梨醇」（Sorbitol）。山梨醇在医学上被用作帮助排泄的泻药，其原理是将身体的水分引导至肠道，以软化大便，使其更容易排出。

吴医生又提醒，饮用此类产品后应多补充水分，或将其加水稀释饮用，以预防身体脱水。此外，每个人对山梨醇的反应不同，部分人士可能会出现剧烈的腹部绞痛。吴医生强调，由于其药理作用，这类饮品应被视为药品而非普通饮料，他明确表示反对将其作为定期使用的通便产品。

糖尿病患者、孕妇不宜饮用

吴医生特别警告，糖尿病患者及孕妇绝对不应饮用。他解释，高浓度的山梨醇可能与糖尿病患者的血糖产生交互作用，甚至可能影响眼睛、神经及脑部，严重者可导致视力及神经受损。更有初步研究显示，山梨醇可能与脑部退化有关。

如有长期慢性便秘 应尽早求医

吴医生提及，坊间不少被认为拥有通便效果的饮品，例如添加了膳食纤维的白色樽身的「加系可乐」，或加入了玫瑰花精油的泰式奶茶，其成分严格来说也属于轻泻药。他重申，不建议任何人长期依赖任何形式的泻药，以避免引起耐药性，且长期饮用可能会多肠道造成伤害。他建议，仅在偶发性便秘（如因长途旅行脱水或服用伤风感冒药所引起）的情况下，才可偶尔使用。

若要排便畅通，吴医生建议其实最好的方法还是多饮水、多吃高纤食物，及注意减轻生活压力，如有长期慢性便秘，就应该立即找医生处理了解真正成因。

