星岛申诉王｜陶艺×国安教育 从「家」字作品寓意香港是我家 以中华文化提升市民国家情

香港警务处国家安全处近年积极透过不同形式活动，加强巿民及青少年维护国家安全意识，其中农历新年前夕在尖沙咀K11商场举办「陶铸国情‧马跃新程」新春国安艺聚活动，透过艺术与文化的结合，向市民推广总体国家安全观。由警务处处长周一鸣及国安处高层主持开幕礼，现场展出多件以国家安全为主题的陶艺作品，并设有拓印挥春、扭扭棒贺年桔等工作坊，吸引一众市民及学生参与。

活动展出包括陶艺大师何大钧及「香港警察工艺会」成员的作品，他们亲身参与工作坊，一同与市民互动，推广总体国家安全观的重要性。香港警察工艺会主席、警务处助理处长(服务质素)徐湘儿表示，希望透过手工艺活动，让市民感受到警队服务社群的另一面：「我们带老人家做小手作，与学生做手工艺，既传承中国传统文化，也让我们更贴近社区，这是双赢。」

从陶艺中看见家国情怀

徐湘儿其中一个展品《一家亲》以动物为主题，寓意警队守护生命，同时传递「香港与内地是一家，携手守护国家安全」的讯息。著名陶艺家兼警察工艺会顾问导师何大钧则提到，早年香港社会动荡时，他曾创作一个「家」字作品，寄语无论环境如何变迁，香港始终是我们的家。他强调：「没有国家安全，哪有家？今日的美好景象，正正源于《香港国安法》的落实。」

当日活动亦吸引多间中小学校参与，其中油蔴地街坊会学校校长黄颖诗带领一众小学生到场观看开幕典礼及展览，感受中华文化艺术的独有色彩。她指校内学生来自不同族裔，认为这类活动让学生亲身体验，比起课本上硬知识来得更有实效，非本地生从中感受传统新年节庆，增强了本土归属感。其中尼泊尔裔小四学生林美淇更兴奋地表示，活动让她学到「文化安全」，并有机会与处长周一鸣一同写毛笔字，十分开心。

警务处助理处长（国家安全2）郭嘉铨指出，是次展览围绕总体国家安全观中的三大重点领域—粮食安全、生态安全与文化安全，透过艺术作品让市民理解国家安全与日常生活息息相关。他期望透过这类活动，让年轻一代有更多机会接触传统文化，增强文化自信与国家认同感。

警队多元化推广国安教育

警务处处长周一鸣在致辞时强调，文化是一个国家、一个民族的灵魂，他希望大家从欣赏陶艺之美中，了解国家优秀的文化传统，进而思考维护国家安全的重要。国家安全人人有责，警队将继续以多元化模式推广国安教育，期望社会各界齐心守护家园，共同建设香港。