星岛申诉王 | 上环公园匹克球 打波噪音扰民 实测分贝 街坊：难入眠致幻听

《星岛申诉王》近日收到化名杨小姐的观众报料，指上环普庆坊卜公花园一带，由朝到晚都有人打匹克球，打波噪音更传到楼上住宅，令到她和街坊都难以睡眠。

卜公花园的球场原本是排球场，但因应香港打匹克球的场地需求越来越大，去年初开始，康文署准许市民用来打匹克球。而球场开放时间，是早上7时半到晚上10时，来打波的人几乎每天都爆满。

不过，球场附近有多幢大厦。其中以月租三万元，租住球场旁边私楼的杨小姐(化名)，就说被由朝到晚的打波噪音困扰。由她提供的在家中拍摄的短片中，明显清楚听到打匹克球的巨大「仆仆」声响。

关窗仍听到打波声 影响生活计划搬屋

杨小姐表示，匹克球的撞击声，是一种很尖的仆仆声，家中就算关了窗，声音都可穿进来，「会听到的，令我不可以睡超过早上8时，夜晚又不可早点休息，平时在家想静一点休息，也是不可以。」

《星岛申诉王》在杨小姐家中量度打波声音分贝，由最先60升到70多，有时甚至接近80。根据《噪音管制条例》，声音分贝超过70，已经可能令人烦扰。杨小姐说有时觉得自己有幻听，因为一打开眼睛，就会觉得有仆仆声，「我会选择搬走，搬屋是很麻烦，但这些噪音，对我的生活影响都很大。」

除了杨小姐觉得滋扰，记者在现场都问过其他街坊，她们都说在家中是会听到打匹克球的声音。街坊黄姑娘指出，匹克球的声音比较频密一点，而球场的隔音屏障又没有作用，「声音就是嘈吵的，令我有点烦躁，都是噪音造成，我非常不喜欢。」另一名街坊张女士表示，匹克球声音会传到楼上，开了窗就会传入屋。而且该场地经常有人打波，所以经常听到打波声，而且打匹克球的声音特别大，「如果经常这样，每天有人打球，街坊是很困扰的。」

收4大厦法团投诉 区议员倡限制打波时间

一直有跟进问题的中西区区议员张嘉恩，就收到四个附近大厦法团，以及大概10位街坊关于匹克球噪音的投诉。张说匹克球的声音很尖，对街坊来说比较滋扰，她一直跟康文署密切沟通，建议会否限制球场使用时间，将它推迟一点开始，早点结束之类，以作为调节。

其实打匹克球的声响被指扰民，并非个别区份的事，之前在其他区都有出现。有住在奥运站上盖的居民指出，住在30几楼都听到打球声，令他烦到几乎想卖楼云云。

就卜公花园一带的匹克球活动，康文署回复查询表示，在去年和今年，分别接获5宗和2宗有关噪音投诉。康文署已经在场地加设隔音布，缓减活动所产生的声浪对附近居民的影响，并张贴告示和悬挂横额，提醒市民控制声量，避免对他人造成滋扰。康文署又表示，会留意情况作出调整，包括修订球场用作匹克球活动的时间。

环保署表示，由2025年至今，收到1宗在上环卜公花园球场进行匹克球运动发出噪音的投诉，并于去年11月至今年1月期间，先后共4次派员在不同时段（包括日间及晚间）到场视察。当中1次在平日上午有人正进行匹克球运动，其间未察觉有明显声响。环保署已就个案联络康文署，建议署方留意噪音情况及采取合适措施（例如尽量避免安排场地使用者，在上午较早时段或晚间较后时段进行匹克球运动），以免活动影响附近居民。

