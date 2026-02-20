星岛申诉王 | 新春金多宝 全城狙击2亿奖金 艺人、玄学家 分享催运中奖心得

马会公布，2月21日（年初五）搅珠的马年新春金多宝，头奖高达2亿，成为史上最高头奖彩金，引来全城热切关注兼投注。《星岛申诉王》走访近期中过六合彩的艺人，了解他们中奖心得，让大家投注时多个参考。

李蕴密密买电脑票 一个月连中4、5次六合彩

近期不时中六合彩的艺人要数李蕴，招数就是密密投注。《星岛申诉王》核实，她自今年1月起每期投注200港元，中奖次数近半，获得金额达1.3万港元。她笑言中奖全赖上天给予运气，但个人心得就是买电脑票及买幸运数字。例如她7月27日生日，故投注必买7号和27号，「这个月我中了四至五次六合彩，买七个号码的电脑票，中了四个半字，奖金逾1万港元。」她笑言自己运气畅旺，曾想过马会会否因此邀请她当主持和协助搅珠。李蕴最后为《星岛申诉王》观众，预测了6个心水幸运数字，希望把她的旺气能传播开去。

将于农历年期间上画、以六合彩为题材的贺岁电影《金多宝》，主要演员吕爵安（Edan）近日都有斩获，中了两次彩票，彩金40元。他把握机会宣传说道「如果大家想中六合彩，一定要看《金多宝》！我觉得是有用的。」，一众艺人连同导演，各自预测一个心水号码，分别为3(钟雪莹)、12(金燕玲)、28(杨诗敏「虾头」)、29(吕爵安「Edan」)、34(导演翁子光)及38(李尚正)，且看看搅珠时谁的心水较准。

记者走访投注站，也找到经常中六合彩的个案。市民李太曾经三次中三奖，最高一次金额逾6万港元，共计赢过逾10万港元。她指中奖心得是亲自投注、并以「发达钱」（即彩金）继续下注，赚取到的钱亦要与人分享，多做善事。

玄学家教路 善用五行命格增财运

玄学家唐碧霞指出，六合彩中奖代表着横财的意思，象征做的好事多了，是上天赐予他福报。从面相角度，某程度亦能看到谁的横财运较佳，例如靠观鼻，「鼻翼比较薄，属于横财面相，间中经过投注站也可以尝试下注。」例如多次传出中六合彩的艺人梁思浩，面相便有横财运。

玄学家唐碧霞，分享如何凭五行找出合适数字，催旺运势。

唐碧霞指，鼻翼较薄的人属偏财鼻，易中横财。传闻多次中六合彩的艺人梁思浩，便属偏财鼻。

每人都有不同五行命格和催运数字，但由于有些人可具有多于一款五行，详情须向玄学家查询。

虽曰横财天注定，但如果懂得善用五行命格和数字的关连，亦有助增强运势和中奖机会。唐碧霞表示不同命格的人投注不同数字，会有不同效果。假设命格用金的人，可以多用4号和9号；命格用水便多用1号和6号；命格用木便多用3号和8号；命格用火便多用2号和7号；命格用土则可以选择5号和10号。

新春将至，一众嘉宾与《星岛申诉王》，恭祝各位新年快乐、马到功成、横财就手、心想事成。