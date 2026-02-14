星岛申诉王 | 直击太极+防暴培训全球惩教精英 香港惩教「太极安全防御术」首公开

香港国际惩教应变战术训练学院于1月27日，在前歌连臣角惩教所旧址正式揭幕，学院以「融汇中西经验，共创国际新峰」为目标，旨在促进不同司法管辖区执法部队之间就紧急事故应变分享战术及经验，加强惩教署与各地惩教事务机构的合作，提升专业能力。首批29名来自内地、澳门及海外的学员，于学院开幕后随即接受训练。有来自韩国的学员赞扬香港教官热情专业，且课程具实用价值，有助应付日常工作需要。

惩教署助理署长（行动）陈少恒接受《星岛申诉王》访问时表示，首批学员已接受「安全有效控制战术证书」课程。该课程获香港资历架构第三级别认证，内容包括各类型自卫及控制术，以及署方于早年引入的「太极安全防御技巧」，以以静制动、以柔制刚的原则，针对紧急事故作出有效的应对及控制。

陈少恒续指，课程的教官均来自惩教署区域应变队，他们资历丰富，曾在海外接受训练，并分别拥有国际认可的教官资格，领域涵盖自卫及控制术、防暴战术、武器使用等。而为保证课程的专业性，署方组成跨界别专家顾问团，当中包括运动医学及科学专家、中医教授、物理治疗师和武术家等，为课程内容提供专业意见，确保课程的战术效能和安全性达高水平。

首批29名学员 参与「安全有效控制战术证书」课程

他透露，未来计划逐步推出教官课程，期望完成课程的学员，回到所属机构后可向其他人员提供相关训练。另外，他预计年中会再次邀请各地的惩教机构和执法部队派员来港参与课程。陈少恒说：「我们希望与不同地区的相关机构合作，共同提升防暴战术及控制在囚人士的战术能力。在日常运作中惩教院所经常面对各种挑战，包括可能遇上涉及有暴力行为的在囚人士。惩教署提供相关训练，让所有惩教人员执勤时，能够高效而安全地处理紧急事故，并且减低执法人员及被控制者的受伤风险。」

香港国际惩教应变战术训练学院除了设有各种训练设施外，亦提供真实的惩教院所环境，为学员提供专业的惩教应变战术训练。首批29名来自内地、澳门、文莱、斐济、马来西亚、菲律宾、韩国及越南的学员于上月底抵港，与惩教署应变部队进行战术交流，并参加「安全有效控制战术证书」课程。

防暴制乱模拟训练 学习太极招式

《星岛申诉王》日前到学院观摩学员的训练，只见他们于真实惩教院所环境中进行防暴制乱的模拟训练，又跟从本地惩教人员的指导，一招一式打起太极拳。

于韩国惩教部门服务超过8年的金润宽，是来港参与「安全有效控制战术证书」课程的学员之一。他认为课程具实用价值，能被运用到日常工作中，而且在韩国除非隶属专责单位，否则一般惩教人员实战使用控制战术的机会相当有限。但透过今次训练，让他可以接触全球各地的控制战术部署，无疑是眼界大开。再加上教官热情且专业，他回国后定会推荐同事参与香港国际惩教应变战术训练学院的课程。

香港国际惩教应变战术训练学院教官陈小明表示，课程提供理论与实践并重的战术训练。为促进跨文化交流，署方特意将不同国籍的学员混合分组，鼓励更多互动，让他们各自分享应变经验，共同提升惩教事务的专业水平。学员对「太极安全防御技巧」及战术小组课题展现出高度兴趣，尤其是结合实际惩教院所环境进行的模拟训练，让学员产生身历其境的感觉，有助提升投入度。

她赞扬首批学员表现积极，均具备丰富的前线执法和惩教工作经验，可精准掌握课程内容。虽然课程由本地惩教人员教授，但署方亦从学员身上吸收了应对各种限制及挑战的经验。陈小明说：「学员向我们分享应对骚动、武力使用标准，甚至将心理辅导介入战术的应对方式，以上种种对于我们而言极具参考价值。」

来自文莱惩教部门的学员Nurul Ramizah Binti Suhaili认为，除了可以应用于工作中，太极有助她在高压环境下保持冷静与放松，维持清晰思维。