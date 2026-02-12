星岛申诉王 | 长沙湾人龙烧卖 疑重用万年豉油 熟客：自命清高就唔好食！

长沙湾一间被誉为「全港必食烧卖」的老字号小食店，近日卷入卫生争议。有网民在社交平台Threads发布影片，画面中的八旬老板将烧卖豉油碟里剩下的酱汁，重新倒回储豉油壶内，疑似「循环再用」，即引起网民热议。事件曝光后，有网民嘲讽店舖使用「万年豉油胆」、「邋遢豉油」。《星岛申诉王》到现场了解，老板娘则表示原意无非是想减少浪费，收到消息后已即时改进，改用纸杯给客人。

烧卖长龙店疑「重用豉油」奉客 网民：很恐怖

涉事店舖为长沙湾知名小吃店，主打烧卖、鱼蛋，以及肠粉。多年来凭借怀旧风味，以及自制豉油累积大批捧场客，午市时段更经常排起长龙。然而，近日有食客在排队期间，目睹老板把公家豉油碟中剩余的豉油倒回油壶内收集起来，于是将整个过程拍下并配上讽刺标题：「烧卖豉油好味的秘诀」。

影片曝光后，短短数小时内引起大量网民争议。有人直言「以后不会再食」、「很恐怖」，亦有自称曾光顾的市民留言指，试过该店烧卖后感到不适。

记者直击！公家豉油碟唔见影 老板娘：已即时改善

《星岛申诉王》随即到场了解，发现店家已将原本的「公家豉油碟」收起，改为每份烧卖以纸杯独立装载，再为顾客淋上豉油。

老板娘受访时强调，重用豉油是为了减少浪费和街头垃圾，特别是早前政府有意推行垃圾征费，若提供外卖包装会引致大量垃圾，因此会将在出售烧卖时，会先在豉油碟上倒上酱汁，再放上碟递给客人，在顾客取走食物后再把豉油倒回去，以免浪费。

当记者追问会否担心豉油会有沾有口水或污物，老板娘即反驳指，一旦发现当然会马上倒掉。更直言改变做法后成本上升，或会加价应对：「现在不用竹签，用纸杯的做法令成本大增，不排除加价！我们两老已经八十岁，不可能做义工。」

她又强调片中主角是他丈夫，已年届80多岁，在小店默默耕耘30年，现在被人在网上讨论，感到非常难过。

熟客力撑怀旧风味 旅客感不能接受

记者在现场观察，店家似乎未受事件所影响，午市及傍晚放工时间的人龙未见明显缩减，依旧受人客欢迎。有熟客对店家处理豉油的方式抱持包容态度，长沙湾街坊Kan直言，他从小吃到大，不会因为今次的网络事件而放弃光顾，更一边手持烧卖肠粉碟受访，一边笑言：「好好吃！」

另一名熟客陈先生亦表示：「以前有一个碟，旧派就当然是大家蘸著豉油吃，香港怀旧风味，我觉得现在这样多此一举」，更直言：「香港的小店就是这样，如果觉得不干净，可以不来甘光顾，特别有些自命清高的人，你们可以去其他地方。」

另一方面，亦有远道而来的旅客对此感到失望，来自湖北的李小姐直言不能接受，更越说越激动。她表示自己进食途中才被告知豉油有可能是重用：「我作为一个游客，希望获得最好的体验，现在知道豉油是重复使用的，我觉得很失望。」最后更忍不住反问：「那我吃进去多少人的口水了？」



大家对烧卖重用豉油事件，又有什么看法？欢迎留言和我们分享。