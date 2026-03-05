星岛申诉王｜直击尖沙咀$39超平时钟太空舱 设大张梳化、雾化玻璃、淋浴间变「爆房」胜地？

近日社交平台Threads出现一则标榜高私隐度，「共享太空舱，想做乜都得」的广告，声称可以在太空舱里面睇电视、唱歌、开会、倾计，甚至冲凉，租金只需每小时$39，且没有时间限制，加上每间太空舱内部设施齐全，配备宽敞沙发、电视荧幕、自动控制的雾化玻璃和淋浴间，且地点位于尖沙咀，吸引不少网民眼球。但由于广告声称提供淋浴间，有网民怀疑太空舱会否被人利用作平价时钟酒店，纷纷表示可作另一「爆房」场地，《星岛申诉王》记者一于直击有关太空舱。

记者Sammi来到尖沙咀，发现该店位于金巴利道，太空舱处于地库，虽然位于地库，但记者觉得光线明亮，可能是新开业，地面和墙身也相当整洁。整间舖面积约三千呎，拥有14间房间，每间房的大小基本相同，约有二百呎，每间房最多可容纳6人。

记者以顾客身份以每小时$39的价格预订了房间。当她一打开房门，发现房内设备齐全，遥控器整齐摆放，沙发和地面都非常干净，整体以绿色为主调，色调温和，让她没有压抑感。记者询问负责人后得知，店内不提供食物，顾客可以自行携带，但退房时需自行清洁，如果不进行清洁，暂时不会收取额外的清洁费用，但可能会影响顾客的声誉。

另外，记者发现，太空舱内最特别的是那面可调节的雾面玻璃，顾客可以使用遥控器进行控制，雾化后外面确实无法看到内部情况，私密性相当充足。此外，这家店的一大特色是设有淋浴间，记者注意到淋浴间的卫生状况良好，地面上没有头发，但店内并未提供沐浴用品，顾客需要自行携带。

对于私稳度高且舒适的环境来说，很多网民就问及可否「爆房」？太空舱负责人叶豪邦对此表示，店铺明确规定禁止任何色情行为。虽然房间内不设监控，但顾客在预订时需要登记电话号码，若清洁人员在检查后发现可疑迹象，将会即时通知相关人员。如果顾客不听劝告，未来可能会被禁止再次预订。叶豪邦强调，除了不可有色情行为外，店内亦禁止其他违法行为如吸烟和赌博等。

他同时补充，当初设计店铺时，初衷是希望能创造出一个年轻、充满活力、现代且健康的环境，因此同样欢迎学生们来此补习或学习。

$39优惠价吸客 六成使用率即回本

另外亦有网民疑问，店舖位于尖沙咀的闹市区域，租金并不便宜，每小时$39的收费如何回本？叶豪邦强调，此价格目前为推广价，不过暂时未有计划何时恢复原本价格。现阶段，该店需全天候24小时运营，以便将每小时的成本降到最低。

他透露，经过成本计算，店内的14间房，如果有六成的共享空间被预订，便能实现盈利。将来他们还会推出更多优惠，以吸引更多顾客光临使用。

大家对太空舱租用店有什么看法呢？欢迎在下方留言讨论。