星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空

申诉热话
更新时间：07:45 2026-02-10 HKT
发布时间：07:45 2026-02-10 HKT

不少市民呻外出用膳价钱愈来愈贵，近日北角一间餐厅新开业推出$29任食放题，吸引了不少市民排队光顾。《星岛申诉王》记者上周早上11点到达现场，发现店舖尚未开门，已经有30多人在排队等候，大部分是长者。店外的宣传单张显示，午餐的原价为$39，下午茶时段减至$29，一小时内任食，包括多款惹味小菜，例如咕噜肉、番茄蛋、麻婆豆腐和焖排骨等，并有白饭和粥供应，饮品方面则有鲜奶和橙汁等，还有生果可选，自称是「大排档价钱，酒店式享受！」

午市$39任饮任食  十分钟内被抢清光

食店于11点半开门，要求食客先在门口付款后再入座。进入店内后，大家争相夹餸，现场发现有很多餸菜不用十分钟，已经被清空。

记者实测夹餸「斗手快」  食客不满餐碟油淰淰

记者Sammi在现场夹餸都要斗手速，她拿了一些星洲炒米、咕噜肉、番茄蛋和排骨，认为以$39的午餐来看，选择多样，性价比高。试食后她表示，星洲炒米带有浓厚的咖喱味，但口感偏干身。至于焖排骨则味道不错，口味偏淡而不浓味，适合老人家食用。

老板坚持餸菜现做  靠街坊口碑卖广告

食客陈小姐表示，食肆价钱相当实惠，食物质素也不错，但唯一缺点是餐具「油淰淰」，认为问题需要改进。食客杜生提到，自己已经是第三次光顾，觉得价钱「抵到烂」，39元任食，确实非常划算。

食店负责人李生表示，他们的食材从不使用预制菜，因为老板坚持现做，而$39优惠是试业推广价，靠街坊口碑好过卖广告。大家有发现其他平价的自助餐？欢迎在下方留言讨论。

