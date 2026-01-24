星岛申诉王｜新渡轮重现升级版水手面？ 实测$48豪华舱煮韩式热辣辣餐蛋面

对于许多香港人而言，在渡轮上随著波浪摇晃，享受一碗热气蒸腾的「餐蛋面」，是往返离岛时独特而难忘的体验。这道昔日被称作「水手面」的渡轮美食，自2001年随著旧式船只逐步退役而消失，成为不少市民心中的一份惋惜。不少市民回忆，在船上浮浮沉沉的感觉，和在家吃面完全不同，别有风味。《星岛申诉王》发现渡轮上再次出现即食面的踪迹，记者Rachel登船一探究竟。

渡轮水手面「升呢」！ 主持实测船上自煮韩式即食面

《星岛申诉王》Rachel从中环码头出发，搭乘「新国号」慢船前往长洲，亲身体验这款「升级版水手面」。目前，只有豪华位乘客方可使用船上的即食面自动贩卖机与独立煮食区。乘客可从自动贩卖机自选购拉面，再到煮食区煮面。煮面机提供不同的拉面软硬度选择，并可加配午餐肉、半熟蛋等配料。从购面到煮成约需五分钟，一碗升级版餐蛋面共花费48元，包括28元的芝士面，12元的午餐肉和8元的鸡蛋。

Rachel认为在船上随著波浪摇晃的感觉下，心情格外愉快。美中不足的是，新版改为全自助形式，少了昔日水手现场煎制午餐肉和鸡蛋的锅气与氛围。但她认为，其方便快捷，落船后即可开始游玩，整体仍值得一试。

创办人：受日本游轮启发 盼延续港式回忆

煮面机背后推手，「面之研究所」创办人Manki表示，灵感源自一次日本之旅，当地船上提供即食面的服务，令她联想到香港昔日的水手面文化。她即主动联系新渡轮公司促成合作。目前服务仅在「新国号」试行，平日的顾客多为上下班的长洲居民，周末则吸引不少市民尝鲜，最高单日销量近30碗。Manki特别推荐加入双重芝士的吃法，同时提醒乘客煮面时须注意安全与卫生，用餐后请自行清理垃圾，以减轻船员负担。