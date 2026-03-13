星岛申诉王｜拆穿陈皮年份产地造假 元朗「陈皮皇后」教3招拣正宗新会大红皮

内地中央电视台早前踢爆新会陈皮造假，不只用其他产地的柑皮扮作新会柑，还可以在1个月加工到与5年、10年老陈皮八九分相似，真假难辨。《星岛申诉王》记者从内地网购平台，淘了3种不同年份的陈皮，交给家乡正是陈皮之乡「新会」、老店陈丰记第3代的元朗「陈皮皇后」陈晖（Ivy）鉴定品质，并教如何从表皮颜色、手感及泡水的色泽辨别不同年份的陈皮。

记者在网上购买了3款分别标榜是5年、10年同15年的陈皮，卖家全部声称是正宗新会陈皮，以及自然生晒陈化，每100g价钱由$12到$48不等。不过，其中一款声称是25年的陈皮，包装上却没有注明年份，这些陈皮的品质如何？「陈皮皇后」陈晖（Ivy）表示，记者网购的陈皮，不只内囊比较实，看不到有油包，而且外皮的猪鬃纹也并不深刻、比较乱，很明显并非「靓陈皮」。

三个方面分辨正宗新会大红皮

如何辨别不同年份的正宗新会陈皮。Ivy表示可以从三个方面入手，包括手感、颜色和泡水的变化。5年的陈皮内囊偏微黄，表皮有微红，带啡色、浅色的变化，摸上去手感是有少许重量，果皮比较柔软，仍带有点韧性；至于10年陈皮内囊慢慢变化比较深色，外皮更加变得深褐色且有光泽，手感是很脆很容易折断。25年的陈皮因保存已久，拿起来感觉轻身，内囊更加深色，外边的皮是近乎黑色的褐色。

正宗新会陈皮年份辨别指南

Ivy再将3种不同年份的正宗新会陈皮泡水，明显可以见到，5年的陈皮水颜色比较浅黄，且有甜香微酸的味道；10年的陈皮水明显变成琥珀色，闻起来开始带有陈香；25年的则呈现更加深的琥珀色，味道是药香味。

年份 内囊 手感 泡水后颜色 5年 偏微黄 柔软有韧性 浅黄（甜香味） 10年 较深色 脆、易折断 琥珀色（陈香味） 25年 深色 轻身 深琥珀色（药香味）

不同年份的新会陈皮价格各异，Ivy指香港市面上正宗的5年至25年新会陈皮，根据其质素价钱可相差超过10倍，「如果是好的25年陈皮，零售价可达到$7000一斤，即平均约$1160/100g。」她还教路，正宗新会大红皮传统一般是3瓣，柔韧度高，边边角角不容易烂。而且香气是从年份浅到年份老，逐渐由花香味、果香味，到陈香味，再到药香味」

她建议，最好去信誉良好的商家购买陈皮，挑选时要看一看、闻一闻和拿上手摸一下。千万不要贪便宜，买到来历不明的陈皮。「如果陈皮发霉，更会有黄曲霉素，可能对身体造成极大伤害。」

陈皮VS青皮？功效大不同

陈皮除了大红皮，还有一种是「青皮」。Ivy表示，青皮通常是在10月摘下，还未成熟的柑晒干而成，青皮带有浓烈甘酸味，而且再晒都是呈青黑色。

陈皮与青皮，无论气味、颜色甚至功效都有所不同，更有「食错青皮，理气变破气」的说法。注册中医师陈嬿珺指出，陈皮又称橘皮，其性味主要是苦辛温，有化痰理气的作用，主治脘腹胀满或腹痛、常呕吐或有「嗳气」，或者胸闷不舒服。陈皮还有比较特别的用法，就是治疗急性乳腺炎及冻疮。

至于青皮，性味是苦辛温，有疏肝理气、消积化滞的功效。「陈皮主要入脾肺二经，药性比较温和，偏于健脾燥湿化痰；青皮入肝胆经，性力比较刚强，用于破气疏肝消积。所以有『陈皮治高、青皮治低』之说。」在用途方面，陈皮适合日常烹调、泡茶、药用，年分越久越好；而青皮主要用于药用，不宜久服或大量食用，气虚者慎用。