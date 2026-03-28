星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相

《星岛申诉王》日前报道任职连锁茶餐厅的吴女士，因为遇上工伤而揭发雇主没替她供款强积金，亦都没购买劳工保险。复工之后，公司还要扣她薪金。当吴女士准备告上劳工处，公司就以她擅自拿走食物，涉及盗窃将她解雇。 但《星岛申诉王》记者到涉事茶餐厅，求证吴女士的指控时，餐厅主管黄先生却说出另一个版本，还激动地说：「既然你不仁，我就不义！大家拿证据出来说！」

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餐厅主管：有人连番拖延交强积金申请表

黄生逐点回应吴女士指控。第一项指控，是指公司没帮她供强积金。这一点黄生承认责任，但批评吴女士拖延交表，「她说家庭有什么要申请，左推右推。我们给了她数份强积金方案，第一次她说遗失了，第二次又说遗失，第三次说不知放在哪里，一直拖着。」黄生说自己后来亦忘记了这件事，承认要负上责任。

吴女士第二项指控，是公司因为没替吴女士供强积金，以至跟劳保无法对接。但黄生出示文件，显示餐厅有购买劳保，保单亦写明保障全体员工，「经营餐厅的，劳工保险我们有购买，我们有数间分店，不可能没有买。」黄表示在劳资审裁处时，亦提交了保单给他们查阅。

既然购买了劳保，明明法例规定员工工伤期间，是发放五分四工资；为何到吴女士复工后，餐厅又要改口说只能发放三分二，每个月扣去她两千元薪金？黄生指吴女士那次工伤，是她收工后去水吧偷东西喝被他发现，急急脚下自己跌倒，「然后我们双方在和谐情况下，大家协议一人负责一半工伤薪金。」

吴女士说，当她想追究公司没供强积金，以及扣除工资时，公司将她一直做开的善事，即是将每日准备弃置的食物，或者烧味的头头尾尾，送给附近有需要人士，却当成「盗窃」行为将她解雇。黄生反驳说：「我们做饮食的行规，是不可以带走食物。员工在餐厅怎样吃都可以，如果带走就一定不可以。」

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餐厅提供闭路电视 称有人拿走半只鸡

黄生再爆料称，指事发当天吴女士拿走的数盒食物，根本不是烧味的头头尾尾，而是「啖啖肉」，「闭路电视片段看到斩了半只鸡。」黄形容吴女士晚上收工时，在烧味档位置鬼鬼祟祟，从雪柜里拿了两盒食物出来后拿走，「这个袋里是我们餐厅的盒子， 很明显的。」

吴女士又批评，其中一名餐厅股东曾经跟她说，除非她不告公司没供强积金，才不会报警。吴指这做法形同要胁，还出示相关录音佐证。录音中，该名股东这样说：「你再不答复我，我有时间就去旺角警署报案。」

餐厅主管黄生，指这段录音不是他说的，而且没有上文下理，不能证明什么。他相信相关股东不会要胁吴女士不要去举报，可能是想协议一个和解方案。

餐饮业代表：如有沟通 员工拿走下栏应无问题

吴女士和餐厅主管各执一词。香港餐饮联业协会会长黄家和表示，很难说员工拿走下栏食物是否普遍，因为即使是烧味的头头尾尾，对老板来说也可以卖钱，「老板事前应该跟员工沟通会好些。」黄说员工如果开口跟老板说拿走下栏食物，老板理论上都没有问题。

对于餐厅没替员工供强积金，黄说这情况极少发生，「但可能有些食肆，因为生意欠佳快将结业，又没有流动资金，逼于无奈没供强积金都有的，最多可能两三个月。」不过另有饮食业人士透露，雇主没替员工供强积金，其中一个原因是请不到人，因为只能请到一些不愿留低薪酬纪录的人。

今次事件，吴女士跟餐厅一方各有不同版本，令事件陷入罗生门。大家又怎样评价？欢迎留言讨论。

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