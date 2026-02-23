星岛申诉王｜香港山野悲歌 飞鹅山执避孕套+2000支烟头 净山义工：心痛香港

农历新年期间，西贡咸田湾再次被大批游客「攻陷」，出现随地乱抛垃圾及生火的违法行为。咸田湾的现象只是冰山一角，香港不少郊游热点每逢假日便人头涌涌，换来大量垃圾污染郊野。香港一群义工因心痛郊野受污染，定期自发组织「净山」团队。他们深入本港各大热门登山径，攀高走低清理垃圾，只希望能还原香港郊野的纯朴面貌。

《星岛申诉王》访问了经营西餐厅的Raymond，他是净山行动的发起人。自2016年开始登山，因看见山上的垃圾日益增多，决定组织团队展开净山行动。每次活动约有十几至二十人参与，足迹遍及飞鹅山、下城门水塘、万宜水库东坝、九龙坑山、薄扶林、卫奕信径及麦理浩径等不同登山热点，甚至曾「冲出香港」到澳门清理山径。他们捡拾的垃圾种类繁多，例如曾在飞鹅山捡到40个避孕套和超过两千个烟头，胶樽和铝罐等更是多不胜数。

《星岛申诉王》记者早前跟随Raymond与义工团队，前往游客热点鹤咀清理垃圾。记者发现无论是登山径旁的斜坡、雨水渠、丛林深处、已动工的石坡，乃至游客「打卡」热点雷音洞和鲸鱼骨架的周围，随处可见大量生活垃圾，包括饭盒、饮料罐和废弃纸巾等。

义工队伍当日辛勤工作了约9个小时，最终清理出17至18袋垃圾，其中废弃纸巾、饮料瓶、塑胶食物盒、烟头及旧衣物占了总量的七成以上。Raymond指出：「塑胶瓶、烟蒂和纸巾占了绝大多数，另外还有食物包装。除了中国内地的产品，香港本地及外国的包装也随处可见。」他强调，这些垃圾若长期遗留在郊野，将无法自然分解，对环境造成沉重负担。

团队的足迹遍布香港不同的登山热点，而最令Raymond印象深刻的，是去年在飞鹅山的净山经历。他回忆道：「最夸张的一次，我们在飞鹅山捡到了超过40个避孕套，也曾在同一个地点清出300个塑胶瓶。饭盒、酒瓶等各式各样、千奇百怪的垃圾都有。」

面对源源不绝的垃圾，Raymond坦言：「一年365天，垃圾都很多，没有哪一天会特别少。」事实上，采访当天，距离团队上次在鹤咀清理垃圾仅隔三个半月，岂料垃圾量又再度回复到惊人水平。被问及垃圾的来源，Raymond认为纠结于是谁丢弃的并无意义。他表示：「无论是中国内地人、香港人还是外国人，其实只分为两种：有公德心的人，和没有公德心的人。」他强调，与其互相指责，不如从自身做起。

从事净山义工至今，垃圾未见减少，但Raymond最大的心愿却是简单而充满感染力的：「我最希望的是，有更多人在登山时，愿意带上一个铁夹和胶袋，沿途顺手将垃圾带走。」他也欣慰地看到，义工团队的坚持确实能感染他人。他分享道，一名5岁的小朋友先前跟随团队到澳门参与净山活动后，便自己买了铁夹随身携带，如今在街上看到塑胶瓶也会主动捡起。「看到这些真的十分欣慰，」Raymond笑道，「这说明教育真的要从小开始。」

净山义工成员Kate一边在鹤咀海岸线清理垃圾，一边感叹：「身处香港一个如此美丽的郊野环境，周围却有很多垃圾，感到好心痛，很不舒服。」这份心痛，正是驱使这群义工持续行动的力量。

《星岛申诉王》在此都呼吁市民，行山欣赏美景的同时，能够做到「自己垃圾自己带走」，让香港山野重拾洁净、让每位行山者都能享受大自然景色的关键。