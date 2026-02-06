星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士

受包邮效应影响，香港自提点如雨后春笋般涌现，停车场、洗衣店、士多，甚至时钟酒店都纷纷加入战场，现时全港有超过2,000间自提点，犹如便利店般「总有一间在附近」。这门看似门槛低、易上手的生意，是否真的如想象中「好揾」？《星岛申诉王》访问两位90后店主，了解他们营运的自提点有多少利润。

90后创业 港男：日做十小时

记者在元朗市中心一个仅有20间舖位的小商场内，就发现有4间自提点，竞争激烈。原本开的士的90后阿Ben，去年初怀着创业梦进场，结果大失所望。

「最初觉得应该赚到每月两万几三万元」阿Ben坦言，但经营大半年后，美梦破碎。他解释，每件货利润仅得4至5元，店舖货量不多，每日收入仅得两三百元，扣除每月9000元舖租后所剩无几，意味著连最低工资都未达标。

阿Ben形容这份工是「做苦力」及相当困身，一件货可重达10公斤，每日搬运工作令他疲惫不堪。与此同时，无论是否多货少货，他必须每日坐镇店内十二个小时，连吃饭也只能匆匆买饭盒回来解决，以防客人随时上门取货。

创业梦碎但难忘 吁年轻人勿冲动

他的店舖租约将于今年2月届满，他决定离场，宁愿重操故业开的士。「开的士收入不高，但始终时间没有那么困身，又可以周围开车。」他忠告有意开自提点的年轻人，必须计好租金、货量预期及自身体力，切勿因见多人做，就冲动入行，否则很容易亏损。

阿Ben最后补充，他现时社交生活几乎归零，笑称自己因此没有时间认识女朋友。尽管如此，乐观的阿Ben将这次创业，形容为自己人生中不可以缺少的一课。虽然最后失败告终，但成为他一个难忘的回忆。

港妈靠选址突围 稳定收入牺牲亲子时光

另一边厢，在大埔经营自提点的岚岚则相对好运。她从宠物美容转行，暂时做到稳定客源，每月纯利约2至3万元。

岚岚认为，成功关键在「Location」（地点），她的店舖附近自提点不多，门口有空间暂存货物，亦方便车主停车取件，流程快捷。她每日处理约五六百件货，扣除两个兼职薪金及舖租后，每日纯利约六百至七百元。但个中辛酸不足为外人道。她称，曾一日处理多达17板货，更要冒雨搬货至凌晨，但最后仍因阻街被罚款六千元。

她与阿Ben同样面对困身问题，每周营业7天，朝十晚九，几乎全年无休，连与家人去一次短旅行也难以实现。岚岚亦忠告年轻人，在投身自提点行业之前，必须做足功课，计算所有成本，去多个地方实地考察，才能了解市场动态。

如果大家有什么创业点滴，不妨和《星岛申诉王》分享。

