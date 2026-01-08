星岛申诉王 | 学识使用消防喉辘保命 记住「破、转、拉、射」救火口诀

大埔宏福苑大火后，市民提高了家居防火安全意识。早前一位外卖员送餐时遇上大厦楼层垃圾房起火，外卖员连同街坊使用消防喉辘救火，最终化险为夷。消防处针对市民未必懂得使用消防装备灭火，特别制作短片教育市民以「破、转、拉、射」简单4步，教导市民正确使用消防喉辘，以协助火警初期控制火势蔓延。

新手试用顺利救火 娇小女记者都用到

《星岛申诉王》记者在高级消防队长指导下，以「破、转、拉、射」使用消防喉辘救火。第一个步骤「破」，就是按动火警钟掣，部分旧款喉辘有玻璃保护火警钟，需以硬物击破，才会响钟和提升水压。

第二个步骤「转」，就是以逆时针方向转动来水掣。第三步是「拉」，当市民取出喉咀，便可从绞盘拉出胶喉。最后一步「射」，救火人士应在喉辘旁边先试试开启喉咀掣，向旁边试射有没有水出来、水压够不够；当运作一切正常，便拉喉向火源底部射水，救火时应与火源保持2至3米、甚至更长的安全距离。

记者都是首次使用消防喉辘，按照消防人员专业指导下，都能顺利完成，身型较娇小的女记者一样可以控制喉咀的后座力。

拆解「无水出」迷思 多数源于心急紧张

高级消防队长(公众安全及传讯) 庄健龙表示，使用消防喉辘时应保持冷静，先评估自身安全和环境；若现场没有浓烟，或是可控情况，便可尝试使用喉辘救火。他指出「破、转、拉、射」四个步骤中，第一个步骤「破」特别重要，因为按动火警钟，除了可以令大厦火警装置启动外，同步亦启动消防水泵，让消防喉辘的水有压力射出。

日前石硖尾邨美如楼一宗火警，有居民表示消防喉辘没有水，但事后证实消防喉辘运作正常。庄健龙解释类似情况，可能是市民因为未有按动火警钟，逆时针未有扭尽水掣，或忘记开喉咀手掣等。

庄强调，大厦的消防喉辘并非专业人士或消防员专用，紧急时任何人都可以用；但在特殊情况下，例如火势太猛或走廊浓烟密布，根本找不到火源，便应该选择立即逃生。