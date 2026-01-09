星岛申诉王｜买士多啤梨中伏发霉腐烂 果商教拣靓货+去除农药清洗法

正值士多啤梨的时令季节，有市民表示从街市购买士多啤梨，挑选时表面靓丽，打开后背面发霉腐烂。面对市场上琳瑯满目、来自不同产地的士多啤梨，如何挑选士多啤梨才能避免「中伏」？资深果商、林记水果负责人林先生向《星岛申诉王》分享，要选购新鲜的士多啤梨，可以凭叶子及颜色判断。

士多啤梨到底要怎样选才最新鲜？经营水果生意多年的林先生指出，主要可从2个方面入手。首先是观察叶子，最新鲜的士多啤梨，可以透过顶部的叶子看出来。林先生解释：「如果叶子比较坚挺，就代表士多啤梨比较新鲜，属新到货源。相反，如果有些叶子比较蜷曲暗哑，而是像萎缩般扭作一团，通常就比较不新鲜。」

第二个方面是观察颜色，虽然士多啤梨都是红色，但色泽却大有学问。林先生提醒新鲜的士多啤梨，颜色会比较鲜亮，「如果放置久了，士多啤梨的表面会出现少许皱褶，红色也会变得有些暗哑。新鲜的士多啤梨，果身的颗粒会比较分明，颜色也比较鲜亮，没那么暗沉。」

士多啤梨甜度是美味的关键，能否从外观或产地判断到？受访市民邓太坦言自己不懂：「只会看看它的颜色是否鲜艳。」刘小姐也分享了失望的经历：「例如美国的士多啤梨，真的很酸，没想过会那么酸。」有喜欢吃士多啤梨的小朋友则分享，自己喜欢吃大颗的士多啤梨，感觉会甜点。

小朋友认为士多啤梨越大颗越甜，林先生认同指：「如果想选甜度相对较高的士多啤梨，可以选大颗点，原因是它停留在植物上的时间久一点，吸收的养分会多一点，味道确实会浓一点。」不过他也补充，市面上「特大级」的士多啤梨相对较少，市面上普遍见到的「水滴形」尺寸亦已相当适合，因其方便摆放、产量较大而更常见，其品质通常已相当不错。

最后一个秘诀在于观察士多啤梨果身表面的果籽。林先生说：「如果种子长得比较立体，颗粒分明，通常味道都会好一点，因为这代表它发育得比较好，吸收的营养也比较多。」

士多啤梨易残留农药 如何清洗最安全？

士多啤梨容易残留农药，进食前又应如何清洗才可吃得安心？林先生强调，由于士多啤梨属「假皮水果」，即表皮极薄，保护性低，清洗时要特别温柔，并建议清洗时采取以下原则：

1. 吃多少洗多少

不要把士多啤梨一次过全部洗完，以免水分渗入未吃的士多啤梨，导致士多啤梨加速腐烂。

2. 以流动清水冲洗

建议用流动清水冲洗，让水流带走表面的灰尘、污渍及少量农药，这是最理想的方法。

3. 盐水浸泡（可选）

如果对农药问题特别担心，士多啤梨经流动清水冲洗后，可再将士多啤梨浸泡盐水，之后再用流动清水冲洗，这样会更卫生、更干净。

士多啤梨怎样保存最稳妥？

至于如何保存吃不完的士多啤梨，林先生表示，客人如选购日本士多啤梨，一般建议他们把未吃的士多啤梨直接放进原包装，再放进雪柜保存。他指出，因为日本士多啤梨己出口多年，其包装已经过精心设计，本身已是标准且安全的保存方法。

如果想拆开包装保存，林先生则建议拆开包装后，先逐一检查士多啤梨是否出现损伤，如有损伤情况，宜先取走该颗士多啤梨。完成检查后，再在碟子铺上厨房纸巾，然后逐一将士多啤梨平放上去，再用保鲜纸包好放入雪柜。

林先生特别提醒：「千万不要贪图方便，把士多啤梨重叠摆放！因为此举容易会令士多啤梨被压伤，出现伤口后易滋生细菌。」此外，他又指放入雪柜保存的士多啤梨只能存放3-5天，不宜过久。