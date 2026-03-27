星岛申诉王 | 工伤骨裂遭扣薪 揭欠供MPF 女收银员拟举报 即被借故炒鱿

任职茶餐厅收银的吴女士，之前因为工伤跌断手骨，需要养伤半年。但她想不到这次意外，不单令她失去工作，还因为卷入一宗具争议性的「盗窃」案，成为她被餐厅解雇的理由。吴女士心有不甘，决定联络《星岛申诉王》申诉。

吴女士原本任职的连锁茶餐厅规模不小，全港共有4间分店，属集团式经营。她在2023年3月入职做收银，同年11月工作期间发生了意外。吴说：「（那天）我上班期间走到水吧，因为地面太湿而滑倒。（之后）我去医院，证实手骨裂了，情况都很严重，休息了半年。」

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报称遭克扣薪金 拟申诉即被指「偷烧味」炒鱿

工伤期间，该餐厅本来一直按法例，每个月发放五分之四月薪给吴女士，但当她半年后复工，就出现问题，「我发现公司没买劳工保险，又没有供强积金。老板说因为没供强积金，跟劳保不能对接。」吴说自己已在这里工作一年多，想不到没有劳工保险和强积金。

此外，吴女士又指雇主认为在工伤期间，应该只发放三分二薪金，不应该是五分四，所以当吴女士复工之后，每个月强行扣她薪水「每个月扣我二千多元，足足扣了六个月。店方指因为没有劳工保险，所以不会出足工伤薪金给我。」

虽然照常上班，但吴女士持续向公司表示不满，甚至说明不排除向劳工处等部门投诉。结果没多久，就发生具争议的「盗窃」事件。吴表示，她一直有将餐厅不要的食物，派给附近的清洁工或有需要的人，并指公司同事一直都知。2024年12月，有天烧味师傅又将一些烧味的头头尾尾交给吴女士，让她拿去派给其他人当做善事。

惟这一次，店长就找着机会指吴女士「盗窃」，扬言可能报警。吴女士声称事发后未几，餐厅其中一位老板电话联络她，要求她不要向劳工处和积金局，投诉公司欠供强积金和劳工保险的事，否则餐厅会报警告她偷窃。吴女士保存了当日那位老板的留言录音，录音中有人这样说：「你再不答复我(是否不控告)，我有时间就去旺角警署报案」、「控告你盗窃」。

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转介劳资审裁处仲裁 餐厅欠供强积金被罚款

吴女士其后主动到警署备案，警察亦指她的行为不算偷窃，「因为不是我去打开柜子拿取，真是师傅斩头头尾尾送给我做善事。」不过，餐厅仍然以「盗窃」为由解雇了吴女士。她指事件属无理解雇， 分别向劳工处和积金局举报，投诉前雇主没帮她买劳工保险，以及没有供强积金，「劳工处分开两方面处理，一个是追讨雇主扣我半年钱，另外是劳工保险。」

翻查资料，原来相关连锁茶餐厅集团，之前已经有4次涉及雇员补偿案件。而劳工处回复查询，表示已收到吴女士申索，并转介到劳资审裁处寻求司法仲裁。劳工处表示，根据《雇员补偿条例》，所有雇主必须买劳保， 否则会被检控。一经定罪，最高可被罚款10万元，以及监禁两年。另外雇员工伤期间，雇主亦要准时发放薪金，款额是月薪五分四，违者最高可被罚款10万元。

就茶餐厅没供强积金一事，根据吴女士提供的文件，显示餐厅已经因此被罚款28000元。积金局就回复称，接获最新资料，怀疑涉事餐厅雇主近期在个别月份，未有替其他雇员供款强积金和附加费，已经展开调查。

不过这次事件并未完结。《星岛申诉王》向涉事餐厅求证后，餐厅主管所说的，跟吴女士版本又大有出入，请留意下集《星岛申诉王》的跟进报导。

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