星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬

更新时间：07:45 2026-01-05 HKT
发布时间：07:45 2026-01-05 HKT

一场缠绕近十年的千万遗产争产案，令兄弟情谊彻底撕裂。《星岛申诉王》早前独家报道西环「永和粉面厂」潘氏家族六兄弟姐妹，在父母相继离世后爆发遗产纠纷。当年三哥被控擅自卖舖、转走存款，独吞逾四千万遗产，历时七年官司终败诉却从未归还分毫。

然而，事件未因官司终结而平息，争产再有新发展。昔日同一阵线的四哥（Johnny）与五弟（Garrick）如今竟然反目成仇，五弟更联同六弟接受《星岛申诉王》独家专访，向四哥提出「三大指控」，质疑四哥企图独吞剩余千万遗产并「贱卖」物业，令遗产争议愈演愈烈。

指控一：四哥擅取父母身份证 独揽「遗产管理人」身份

据五、六弟透露，父母离世前没有设立遗嘱，四哥在双亲去世后，借词办理死亡证，擅自取走父母身份证，并在此期间私下申请成为唯一的「遗产管理人」。

「我们完全不知情，亦未同意过。」五弟忆述，当时兄弟感情尚可，但不懂法律，四哥声称「遗产管理人」只可有一位，甚至以「你们不要『白痴』吧」。

指控二：千万遗产数目成谜 被指从未清晰交代

最令五弟和六弟不满的，是遗产的资金流向。据五六弟指，当年为筹钱与三哥打官司，兄弟姊妹一致同意出售父亲名下一个南海大厦的物业，套现约908万元。加上父亲户口内约15万美金（约117万港元）及港币存款，估计四哥手持遗产金额接近1,100万元。

「官司出判决书后，既然追不到三哥还钱，那你（四哥）手上的现金是否应拿出来摊分？」五弟质疑，四哥从未公开遗产清单，对方仅交出水费、电费单，从未出示银行帐目。四哥声称母亲户口仅剩「几十元」，令五六弟难以置信。

其间，四哥曾两次分钱给家人。首次因二哥患病急需用钱，每人分得30万元；第二次则是2024年11月，部分人获分70万元，但要签署协议书。五弟指四哥要求签署一份极不公平的协议书，他当时因为岳父急须医药费而逼于无奈签署。至于身处加拿大的家姐，因年事已高不想再纠缠，因而签署协议。

指控三：「贱卖」物业疑填赌债 忧四哥卖完即「走佬」

除了现金，潘爸爸的三个遗产物业亦成争产焦点。五弟和六弟发现，四哥近期急于放售物业，且叫价极不寻常。「价格离谱地低，原本560万，一星期内劈价至480万、460万，甚至440万。」

五六弟怀疑四哥急于套现「走佬」，源于其嗜赌习性。五弟指四哥经常往返澳门豪赌，且十多年没有工作，平时连去见工的车费都要向父亲索取，却突然有钱在广州置业及结婚，资金来源极其可疑。「我们觉得遗产可能已在澳门输了不少。」

四哥现身大反击：全是歪理

面对五六弟的种种指控，记者曾两度登门寻找四哥未果，其后透过电话成功联络。四哥随即现身并主动约见记者，更扬言：「我欢迎你将这件事曝光，还我一个清白。」

这场千万遗产风波，演变成兄弟阋墙互相指责。四哥手上的证据能扭转局面？在法律上，「遗产管理人」的职责是甚么？如要撤销其身分，又是否容易？执业大律师对潘氏争产案又有甚么建议？密切留意下一集《星岛申诉王》。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

