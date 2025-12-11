星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切

近日，元朗一间街坊茶记大宝冰室突然爆红，一篇吹捧该店肉饼饭的食评潮文在各大社交平台病毒式洗版。该篇食评用字夸张，如「全亚洲最优秀嘅肉饼饭」、「元朗大师级肉饼工匠嘅手工之作」及「食客心中嘅味蕾炸弹」等，成功吸引不少市民前来光顾，令小店突然大排长龙。《星岛申诉王》来到大宝冰室现场直击，老板对突如其来的热潮感到受宠若惊，直言忧心对新客人招呼不周，又怕得失一群老顾客。

Threads疯传「肉饼饭潮文」 食客冒雨排半小时 邻铺商户：十几年未见过

记者昨(11日)来到现场，虽然正下著毛毛细雨，却仍然无阻市民排队光顾的热情。队伍延伸至五、六个舖位，店内十张桌子全都坐满。当中，不少也是年轻人、学生，大部分均向记者表示，自己是看完Threads那篇潮文食评后特意造访。食客何生表示，他看到有人在网上推荐这家冰室「大份兼抵食」，所以专程过来试吃。另一位食客阿朗，同样是从网上得知这家肉饼饭，称其为「亚洲第一口味」，专程从九龙过来品尝，并预测要再等半小时才能入座。

而不少老街坊亦对墟冚情境大感惊讶。邻近商户陈太表示，留意排队情况在近两个星期开始出现，而她在这里经营了十几年，偶尔也有帮衬，却从未见过这番景象。她与餐厅的女工相熟，也好奇询问过，但她引述对方表示近日忙得喘不过气。

记者实测！排足45分钟 土鱿肉饼外脆内嫩

记者亦有实测试吃，排队便足足花了整整45分钟才成功入座。点完餐后，肉饼大约在8分钟内就送到桌上。$54的肉饼饭午餐，上来后热气腾腾，肉饼表面带著油光，显然是刚煎出来的。而且，肉饼的口感非常脆，还带有土鱿的香气。饭量亦大方，淋了一些豉油汁提味，另搭配上几条青菜，份量大方。

对热潮感一头雾水 老板：肉饼饭其实好普通

记者用餐后，找来老板Ben，尝试了解肉饼饭爆红的来龙去脉。他提到最近有很多网红来拍摄，但他一方面担心租金上涨，另一方面，他做事一向低调，无意再借机宣传。他表示，这间铺位是在今年二月份才接手，招牌也没有改过。对于网上那篇食评潮文，老板坦言完全不知情，是自星期六人流增加后，女儿告诉他才发现的。

讲到销量，他就直言未有计算过每天卖出多少份肉饼饭，面对突如其来的客流，一开始也没有准备那么多食材，导致饭都煮不及。当记者询问是否有什么独特秘诀让肉饼如此吸引时，老板Ben只是说：「无啊，无啊，真系好普通。」

一时三刻面对人潮，老板亦未因生意增加而高兴，反显得愁眉不展「第一，我啲伙计做得好辛苦；第二，食客又等得辛苦，排队要排半个钟，等出餐又要等半个钟」。另一方面，老板又感到特别对不起那些熟悉的老顾客，甚至表示，「咁细间舖，真系负荷唔到咁多生意，做生意唔一定讲赚钱，而系要有街坊支持。」他认为这股热潮是短暂的，而常来光顾的老顾客才是他真正的长期支持者。

老板呼吁大家不要蜂拥而来，不知大家是否也对这道爆红的肉饼饭感兴趣？欢迎在下方留言讨论。