星岛申诉王｜芒草季登大东山逼爆似「走难」 直击打卡劣行 草堆藏烟头水樽纸巾

每逢入秋，大屿山大东山再次迎来一年一度的芒草盛放季节。山头遍野的金黄色芒草吸引了大量市民及游客慕名而至，成为社交媒体上的热门「打卡」地点。《星岛申诉王》记者早前实地视察，发现部分游客为求拍照效果，存在破坏生态的行为，包括擅自踩踏芒草丛、采摘芒草作为拍照道具，以及随地乱丢垃圾等。此外，入夜后下山时，不少游客因光线不足，需依赖手电筒摸黑前行，易生危险。

大东山芒草季爆人潮 梅窝居民怨：等车都要排半个钟

正值芒草盛开季节，大批市民选择前往东涌乘搭3M号巴士线登山欣赏。《星岛申诉王》记者Sammi于早上十时许抵达巴士站，现场已聚集数十名候车乘客，人龙一度长至无法看见队尾。据观察，该巴士路线约每八分钟开出一班车，记者由排队起计，约花费12分钟成功上车，等候时间尚在可接受范围。

车程大约15分钟便能抵达起点伯公坳，下车后徒步约两分钟便可到达登山起点。通往大东山的山径以原始山路及石级为主，攀登过程颇具挑战，但无阻游人慕名而来的热情。有来自中国内地的游客张小姐及黄小姐不约而同地表示，她们是透过社交平台「小红书」得悉此处为芒草热点，更因歌手陈奕迅（Eason）曾在此拍摄专辑封面，而专程前来「打卡」。

游客「忘我」踩草打卡 乱抛垃圾当场捉正

记者Sammi跟随登山人潮沿山径前行，发现前半段路程多为斜坡及高斜的石级，对登山者的体力要求甚高，不少市民在途中需停步稍作休息。以平日较少远足经验的记者为例，整个登顶过程耗时约一个半小时，才能抵达山顶，一睹广阔的芒草景观。虽然登山人士络绎不绝，但山顶视野开阔，海天相连的景色，确是绝佳的摄影地点。

到达山顶，即发现有游客出现不文明的打卡行为。有人为了拍照效果，直接走入芒草丛中践踏，更有两名女士随手摘下芒草作为拍摄道具。尽管沿途设有多个「切勿踩踏芒草」的警告牌，部分游人依然故我。渔农自然护理署已派员在人流密集的区域加强巡逻，当职员发现违规情况时，立即上前劝止，并呼吁市民在拍照「打卡」的同时，亦要共同爱护郊野。

除了在拍照时不顾生态，记者沿途亦发现不少被弃置于草丛中的烟头、水瓶及纸巾等垃圾。更有义务清洁人士透露，单是在著名景点「烂头营」一带，已捡拾到半个人高的垃圾，可见问题的严重性。

期间，记者更目睹有登山客随手丢弃果皮，渔护署人员见状后立即上前劝导。其中一名女士反问：「果皮不能当作肥料吗？」。有市民对此类行为表示不满，其中内地游客黄小姐指，曾目睹有人乱抛水瓶，幸得其同行朋友主动拾起。另一位内地游客纪小姐则强调，每个人都应对自己的垃圾负责，并建议登山前应自备垃圾袋，将废物带离郊野。

百人摸黑落山 手机灯海照亮「长命斜」

另外，有网民反映，不少游人因为观看日落美景而错过时间，而需要摸黑下山，情况险象环生，尤如「走难」。记者发现，下山路途没有路灯照明，需要开著电筒和手机灯光照明，远远望去形成了一条仿佛长征的灯路，但实际路况错昏暗难行，加上人群拥挤，一不小心脚下一滑，随时可能影响到前面的人。记者最终花了约一个半小时才顺利下山，但为了安全起见，建议市民最好在天黑之前就下山。

至于下山后的交通安排，虽然有不少内地游客在社交平台「小红书」上抱怨候车队伍过长，指需等候约一小时方能登车，惟记者当日现场所见，警方已预先部署，加派人手在场维持秩序，巴士公司亦加密班次至约每五分钟一班，乘客普遍在十分钟左右便能顺利上车，整体情况大致良好。