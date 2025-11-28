Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜免费提供空置单位及动物暂托 暖心市民向宏福苑灾民敞开家门：撑你们

更新时间：19:35 2025-11-28 HKT
大埔宏福苑五级夺命火，逾千个家庭一夜之间失去家园，有热心市民腾出家中空置房间或空置单位让受影响居民暂住，尝试以个人微薄力量略尽绵力，让灾民感受到同舟共济，同呼同吸。

灾难发生后，陆续有热心市民在社交平台Threads上发帖，愿意将空置单位或家中空置房间免费提供予灾民短暂入住，居住大埔的Alfee便是其中一员。本身是新手妈妈及从事动物义工的她，家中育有8个月女婴及饲养一猫一狗，她对居民一夜之间失去家园感到非常心痛，「初生婴儿怕热又怕冷，体温未能调节得好好，你见到社区中心留宿中心设备好简陋，未必有足够御寒衣物，就算有衣物，会否有婴儿尺寸呢？如果是我的话，以后如何打算，所以想在能力内范围做到什么帮什么。」

Alfee目前居住在大埔半山洲屋苑山顶花园面积约1500呎的单位，家中齐备婴儿床具、衣服、用品及宠物粮食，故优先考虑给予照顾婴儿的受影响妈妈或猫狗暂托入住。Alfee续称，大埔社区人情味胜过一切顾虑，「搬进来不是很久，但都感受到大埔街坊好有人情味，见到大埔街坊单位付之一炬，个心会流泪，希望畀灾民知道失去了家，但有好多人背后支持他们，香港人好团结，一方有难八方支援，可以继续撑下去。」

热心市民免费提供空置单位给学生暂住

另外，身处英国伦敦公干的港人Flora，身在异地获悉五级大火消息后，愿意借出两个分别位于南昌港铁站及荃湾港铁站的800呎空置单位，优先提供给准备应考DSE的中学生暂住。「我本身从事教育行业，网上看到有人讲一个男仔临近DSE考试，一夜间失去一个家，书本等所有物品消失，所以想如果中学生有独立自理能力，可以畀4个学生同时入住，如果家庭需要的话，一个大家庭或两个一家三口小型家庭都可以。」她补充指，若受影响学生提供证明曾在受影响单位居住，愿意进一步补贴书籍费或文具费，希望「帮到几多帮几多」。

大批住户受到影响，房屋局局长何永贤今日（27日）在社交平台表示，房屋局过渡性房屋专责小组昨日（26日）盘点后，统计出合共30个项目有超过1400个单位可供有需要居民入住，连同房协的专用安置屋邨，初步可提供近1800个单位。

如果发现更多好人好事，可以同《星岛申诉王》报料，将善意传扬开去。

