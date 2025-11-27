星岛申诉王 | 大埔宏福苑五级火伤亡惨重 市民组义工队集气送暖：香港人一条心

大埔宏福苑发生5级大火，造成伤亡惨重。《星岛申诉王》到现场了解灾民的情况和所需支援，不少居民与被困单位的亲友失联，其中住在宏昌阁的钟先生的太太与爱猫，自26日（周五）夜晚7时起失去联络；另有居民指无法与亲人联络上，相信已罹难。灾难发生后，大批市民自组义工队到场帮助灾民，更形容香港一条心，为灾民送上温暖。

居民钟先生眼含泪光，讲述自己与妻子失联的过程，「（26日） 3时起火，等到7时，（她说）受不了，到现在还没救出来。」他续称，太太之后再没回复他，「太太一个（在屋内），还有一只猫，希望快点救出来。」另一居民麦太，则指有一位街坊一直联络不上，相信已没有生存机会。

妻困单位昨晚起失联 有住户曾试图救火

记者亦去了多个暂时安置灾民的社区会堂和学校了解，看到现场物资都算充足，包括保温的被舖衣物，水和食物亦都不缺。虽然解决了这一刻的温饱，但灾民心情依然很徬徨。苍惶逃生的周氏夫妇，什么都没拿走，安乐窝都付诸一炬。周太说：「我拿着钱包下来 ，(所以)就有身份证。我先生就什么都没有，穿了衣服和帽子就这样下来。」周太婉拒到女儿家暂住，「因为我们两老没太多资讯，不如跟大队(留守这里)。」她说有朋友入住酒店，房费每晚要1000元，「老人家退休没什么钱，1000元怎负担得来，今天之后见步行步。」

另一灾民严太表示，事发时曾尝试救熄单位外面棚架的火，但最终失败，「（26日）下午3时多，我单位外（棚架）有一块板，上面有火种跌下来，我用水泼熄它，旁边又跌，我又用水泼。」之后火势愈来愈大，严太立即和老公逃生，邻居亦叫他们马上走，「我立即穿上鞋，因为拖鞋不方便落楼梯。现在都不知道单位怎样，接受现实。」

街坊自发送来物质 的士司机义载义工

灾难发生后，香港人再次发挥团结精神和善心以不同方式向受影响居民提供支援。记者去到大埔墟运头坊，看到大批热心街坊忙于整理救援物资。义工发起人魏先生表示，在社交平台出帖后，街坊就像蚂蚁搬家般开车过来，帮忙送物资过来，「现在基本上有四、五百箱水，干粮那两样东西，我们都有足够的货量。」魏说火警发生到现在都没有停过手，「只要场火一天未熄，我们都不会走的，因为前线救护或前线消防，其实都没有停过。」

而在场的义工都很想帮到灾民，何女士说自己送来了热水壶，而朋友和女儿同学，都会搜集其他物资，例如衣服、被舖和食物，「很难过，不知道怎样表达，这是大埔的事情，尽量做到自己可以做的事。」而的士司机周先生就发起义载，清晨(27日) 5时就开始帮手，「因为有人需要物资送来大埔，我就载义工到来，都送了五、六次，帮得到多少就多少，这是香港人应该做的事情。」

区内餐饮小店「囍囍小厨」东主阿Ben，火灾发生后全力动员帮助灾民，「我想作为香港人，都要做这件事。看到火灾现场，我想大家都有同理心，很多老人家没饭吃，我们就第一时间去做饭送给大家。」他说26日做到很晚，幸好之后有很多人过来帮忙，到27日早上就自己运送食物。而宠物店负责人何先生，亦希望发挥自己力量，向灾民提供宠物物资支援和暂托服务，「看到这么多人和动物都受害，我们尽量做得多少就做多少。」

除了大埔区内商店全力支援，向灾民提供免费膳食等等，亦有一些机构立即动员，向灾民送上物资。在这个艰难时刻，市民都向受影响居民打气：「我们香港人是一条心的」、「多谢香港人，多谢大埔街坊」、「希望他们可以坚强」、「我希望你们都继续加油」、「加油加油，还有身体健康」、「很感谢你们（消防员），为我们大埔居民尽心尽力」。