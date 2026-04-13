星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男

玩弄感情的男人被称为渣男，但如果玩弄感情之余还涉及偷呃拐骗，则比渣男更不堪。《星岛申诉王》接获多位读者报料，不约而同指控一名李姓男子，涉嫌欺骗感情和诈骗钱财。其前女友张小姐（化名）称，对方不但用她的名贵跑车追求异性，更用A货偷龙转凤、换走她价值22万的名表。另有女大学生怀有李姓男子骨肉，却不堪对方出轨成瘾无奈堕胎。更有受害人指控李姓男子涉及投资骗局和卖假演唱会门票等诈骗，约50人中招，涉款接近100万。

被指为渣男的33岁的李姓男子，英文名Angelo。任职IT的张小姐，原本有不错收入，出入以百万跑车代步，当时亦有一名拍拖5年、发展稳定的男友，她却嫌男方「工作狂，很少时间陪我。」张小姐因此不时和朋友外出消遣，之后在中环一间酒吧、认识了任职侍应的Angelo，「他最初表现得很老实，便想介绍给妹妹，希望撮合两人，让他做我妹夫。」

指责渣男谎话连篇 用女友座驾追其他女生

其后，张小姐见Angelo与妹妹感情没有进展，便直接问男方意愿，岂料Angelo突然向她表白，表明最爱是她。张小姐芳心大乱，却被Angelo那种千依百顺、又肯陪她嬉戏玩乐的性格吸引，未几狠心与拍拖五年的男友分手，与Angelo交往。不过这段恋情只维持5个月，她便发现Angelo谎话连连，经常驾驶她的保时捷跑车接载其他女子，包括车cam拍到他接载一名身村姣好的KOL，又以赠送名车等谎言追求她们，实属渣男行径。我们曾经联络该名KOL，她声称当日想到沙滩看书，Angelo主动提出加入，但指二人没有发生过任何事。

另外，张小姐又发现有人偷走她价值22万的名表变卖，但换上同款A货鱼目混珠，并取走她一枚1.5卡的钻戒。得知男友又出轨又偷窃，张小姐终于忍受不了提出分手，并要求他写下借据定期还款。

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分手三年未曾还钱 多名女子私讯惨况

分手三年，Angelo不但从没还钱，还继续用同样手段结识异性骗财。张小姐指，其中最惨的是一名内地刚大学毕业的女子。Angelo跟她火速恋上后，不久女方便更怀孕。怀孕期间，Angelo竟与另一名香港女子到日本旅游。该名女子身心受创，最终要到医院引产，「这名女子曾联络我，还出示医院文件，所以我知道这件事。」

除了藉拍拖骗财，张小姐又指Angelo还涉及投资虚拟货币诈骗，卖假演唱会门票等，保守估计受害人约50名，涉款金额近100万港元。更有多名被骗女子，发讯息联络张小姐。

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《星岛申诉王》调查发现，Angelo今年更被人入禀小额钱债审裁处，控告其欠债不还。记者联络到一名曾借钱陈小姐（化名），她曾是Angelo的旧同事，因与对方投契以兄妹相称，对方更多次发送小朋友的相片影片，扮作好爸爸博取信任。后来Angelo声称急需8万元，陈小姐心软借给他，最后都没有还钱。

为求证事件，记者尝试透过多种途径寻找Angelo，包括前往其任职的酒吧，却发现他已离职；再到其父母的住所，其父只回应：「不知道，他不在这里居住」，说毕快速关上大门。记者再尝试致电其手机号码，全部停止服务。

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对于众多受害人的报案，警方回复查询时表示，最新案件暂列「以欺骗手段取得财产」，正进行调查。

如果大家遇到渣男渣女或曲折离奇的感情事，欢迎向《星岛申诉王》报料。

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