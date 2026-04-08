星岛申诉王 | 轻微交通事故 主动认错赔偿？骗徒AI生成车祸相 作新型诈骗

早前撞车碰瓷党风波全城闹得热哄，最近有车主在社交平台Threads分享一事，就是有人报称不慎碰到他停泊的座驾，主动向他道歉和洽谈赔偿，莫非自己幸运地遇到良心车主？非也！这类情况原来属新型骗案，骗徒疑似透过车主在车头留下的电话号码进行诈骗，利用该电话号码联络车主，并以人工智能合成虚假的撞车照片，企图进行进一步诈骗。

WhatsApp收到撞车相 对方能准确讲出泊车位

事主Jackson接受《星岛申诉王》访问时表示，当日他并没有驾驶车辆外出，突然收到一张照片，声称其车辆在屋苑停车场被人撞到。骗徒同时发出一张红色Tesla倒车时撞到其座驾的照片。

Jackson起初并未意识到是诈骗，因为照片中清楚显示其屋苑所用的车位，被撞的亦确实是其本人座驾。然而，骗徒在讯息中用词称被撞的车为「大众福斯」，而非香港人惯用的「福士」，此细节引起Jackson怀疑。

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亲身查看车辆无损 AI检测指照片属伪造

其后Jackson亲身前往停车场查看，发现车辆完好无损。他事后将照片上载至人工智能检测工具，结果显示该照片极大机会是由AI生成。「AI都说是假的，那我就发现了有这件事。」

他其后上网搜寻，未有发现同类骗案，因此决定在社交平台发文，提醒其他车主提高警觉。

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车头留电话成目标 骗徒疑亲自踩点

Jackson推测，骗徒之所以能够联络他，很可能因为车辆行车证上留有电话号码。他指出，不少车主平日泊车时为方便联络，以免阻塞他人，都会在车头展示手机联络号码。

Jackson居住的伟景花园为居屋，停车场属半开放管理，基本上可随意进出。他坦言，骗徒能够取得其车辆的真实背景照片，意味着可能已经亲自到场「踩点」拍摄。

有荃湾居民亦留言表示，其车头同样放有电话号码。她曾目睹一名陌生女士对著他的车辆拍摄，当晚随即收到AI合成的撞车照片，对方主动承认撞到其座驾，惟其后查看，发现车辆完好无损，没有堕入骗案。

Jackson担心，此类骗局可能与过去的「假支票」骗局类似，即对方先谎称已入帐，再要求事主退款，最终令事主蒙受损失。同时，他亦担心日后会让其他不法之徒利用AI此类技术，将其他人骗至停车场进行犯罪。他呼吁其他车主提高警觉，切勿单凭一张照片就轻易相信对方。

如果大家亦遇上一些崭新类型的骗案，不妨留言或联络与我们分享。

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