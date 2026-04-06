星岛申诉王｜客人转错7000元 小店反遭辱骂兼「假律师」恐吓 店主坚持银行处理：唔想卷入洗黑钱陷阱

电子转帐愈趋普及，「转数快」可谓方便至极，但「手滑转错钱」的意外时有发生。一间专售苹果手机副产品及飞镖用品的小店近日卷入一宗转错数纠纷，店主遭客人连番无理辱骂、讯息轰炸，声称报警上门追讨，甚至被假冒律师恐吓。虽然最终成功退款，但店主坦言为免误堕洗黑钱陷阱，日后遇上同类事件，绝不会自行经转数快退回，宁愿按程序交由银行处理。

无端收到七千元 客人急索即时退款

iDeal Shop店主「肥老板」接受《星岛申诉王》访问时忆述，事发于上月一个星期日，公司户口突然先后收到两笔转帐，分别为2,000元及5,000元。他翻查公司网站纪录，并无任何客人落单，其后一名数日前曾光顾的客人联络他，声称自己用转数快时不慎将钱转错至「iDeal Shop」的公司户口，要求他即时过数归还。

「肥老板」指从未想过要侵吞该笔款项，但基于安全考虑，加上当日是星期日银行休息，他提出翌日银行办公后处理。他解释：「我唔知道对方系咩人，最惊系对方户口系洗黑钱嘅户口，只要过数落我公司户口就会冻结帐户。我公司户口系收客钱又会出粮嘅经常性帐户，做生意当然要小心啲。」

惟客人不满等候随即发难，要求「肥老板」即时用转数快退回款项，更声称：「我系做法律相关工作，你唔俾返我我可以告你偷窃！」虽然「肥老板」已解释并非不愿归还，只是希望循银行正途处理，但对方完全不理会，不停爆粗及在Instagram讯息轰炸。

「肥老板」当日即时致电银行查询，获告知只需填妥表格交回分行即可处理。由于星期日银行不开门，他向客人方承诺星期一会第一时间办理，并要求客人不要再骚扰他。

银行开门即交表 仍遭私讯疯狂轰炸

翌日银行一开门，「肥老板」便前往交表。银行职员亦建议经银行处理退款较为稳妥，甚至应由错误转帐的一方自行向银行申请，「肥老板」坦言：「是但啦，佢太烦，想快啲搞掂件事。」

然而即使已交表，客人仍然继续以讯息轰炸。他不胜其烦，决定封锁对方Instagram。「我要做嘅已经做晒，唔想听佢闹我。」岂料返回店舖后，对方转移阵地至WhatsApp电话继续辱骂，骂他是「乞儿」，不肯归还金钱。「肥老板」无奈表示：「银行已经做紧野，仲想我点呀？」最终他连WhatsApp亦一并封锁。

封锁后不久，「肥老板」接到多个无来电显示的电话。他最终接听，对方自称是铜锣湾某律师楼来电，受客人委托处理事件：「佢过错钱你哋唔俾返佢，依家佢唔系我身边，佢话你哋block咗佢ig。」

「肥老板」随即反问：「点知你系边个？有咩用email揾我哋啦。」他要求对方提供律师楼电话号码，对方竟说出一个号码—正是该名客人在「iDeal Shop」网站落单时留下的联络电话。「咩料呀？律师楼留自己手提？」他翻查纪录后证实，所谓的「律师」根本是客人自己冒充。

当日星期一，「肥老板」成功经银行将两笔合共7,000元的款项原路退回归还给该名客人。对方收到钱后，便再没有骚扰他。

「肥老板」慨叹，自己以往曾听闻转错钱后引发洗黑钱、户口被冻结，以及支票党骗案，因此坚持谨慎处理。「钱唔系我嘅又点会要，但都要check下先，点知系咪骗案。」他强调，下次再发生同类事件，依然会要求客人经银行填表，由银行作为中间人处理退款，「宁愿咁样稳阵啲」。

更多精彩内容：欧洲扒手横行防不胜防 必学「10蚊薯片防盗法」KO小偷

银行有责助识别错误转帐

根据香港银行公会及金管局发出的「跟进错误转帐的处理程序」新指引，市民如不慎转帐至错误户口，应尽快联络有关银行或电子钱包营运商寻求协助。银行在接获客户「转错数」报告后，应在两个工作天内要求收款银行联络客户，确认是否误收转帐，并在取得客户授权后方可即时转回有关金额。

银行同时有责任提供一切相关资料，协助客户尽快识别转帐是否有误，并需提醒收款客户不归还误入款项，可能要承担刑事责任。

大律师：自行退款风险极高

执业大律师陆伟雄指出，若有来历不明的款项转帐至个人户口，最稳妥的做法是由银行代为处理原路退回。他解释，主要风险在于支帐户口一旦涉及洗黑钱罪行，收款户口亦会受到牵连。

陆伟雄表示，警方一旦怀疑涉及洗黑钱，轻则要求银行暂时冻结户口，严重时会向高等法院申请冻结令。帐户要冻结至户口持有人上庭答辩后，才由法官决定是否解冻，足以瘫痪帐户所有操作，「基本系有杀错冇放过。」

「即使对方入1蚊，只要捞埋入合法帐户内，成个户口就被视为洗黑钱帐户。」陆伟雄称。

更多精彩内容：Carousell骗案6.7折买迪士尼成人票变「乐悠卡」专用飞 一家四口中伏

正确处理三步曲

综合银行公会指引及法律专家意见，市民遇上「转错数」或收到不明来历款项时，应采取以下步骤：

1)切勿自行转回：不要应对方要求即时用转数快或其他方式自行退款，以免误堕洗黑钱陷阱或支票诈骗圈套。

2)即时通知银行：联络自己户口的所属银行，表明收到不明款项，要求银行按程序处理。银行会联络对方银行确认交易有误。

3)保留所有纪录：保留转帐纪录、与对方的对话截图等证据，以防日后需要向警方或银行交代。