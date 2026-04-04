星岛申诉王｜Carousell骗案6.7折买迪士尼成人票变「乐悠卡」专用飞 一家四口中伏

骗徒老是常出现。本港有网民在社交平台Threads发文，透露自己在二手买卖交易平台联络一名出让迪士尼门票的卖家，竟堕入骗徒圈套，最终损失450元，并且发现有一家四口有同一受骗经历，发帖提防其他巿民小心堕入诈骗陷阱。

据网民lellel_0121表示，她日前在二手交易买卖平台Carousell，见到香港迪士尼乐园原价669元的标准成人票，以六七折450元价格出让，买家一度担心是诈骗，但卖家声称可以先提供门票预约码让买家预约，预约成功后再付款，成功减低受害人戒心，结果买家完成转账后，根据卖家提供的二维识别码，当日亲身到迪士尼乐园门口后供园区职员查核。

然而，园区职员当场查核后，事主才惊悉自己手持的根本不是普通入场门票，而是长者使用的「乐悠卡」专用票，职员立即告知她无法入场，受害买家一度透过WhatsApp联络卖家，对方起初辩称「系我畀错咗你」，承诺会重新发送正确门票，但随后便人间蒸发，讯息一直维持「单剔」已读不回状态。受害人其后再透过Carousell平台尝试联络该卖家，对方仅回复「畀5分钟我」，最终直接消失。

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更离谱的是，受害人表示曾以另一个Carousell帐户假装有意购票，重新联络同一卖家，对方一度「秒回」表现积极，但当受害人表明自己正是早前受骗的买家后，骗徒随即再次消失得无影无踪，并且转换头像以逃避追击。

受害人声称受骗个案不止她一个，当日获悉被骗后站在迪士尼门口徬徨之际，惊悉另一位拖着小朋友的妈妈，原来全家三大一细同样经同一名卖家欺骗，涉及3名成人及1名小童，损失比她更惨重。她因此发帖提醒其他巿民，「唔会有咁大只蛤乸随街跳，卖家为咗保障自己利益，点都会等你畀咗钱先畀飞你，如果卖家肯畀飞你先，证明系诈骗嘅机会好大。」

《星岛申诉王》翻查发现，涉事诈骗帐户开设只有不足一日时间，成功诈骗后帐户已经失踪，记者佯装买家透过WhatsApp联络骗徒联络电话，对方同样已读不回。

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有受害人连环受骗 呃走400万

Carousell门票骗案只是冰山一角。根据警方「守网者」社交平台早前公布，警方在今年一月底前接获至少386宗相关网购骗案，总损失金额接近2,400万港元，而骗徒手法层出不穷，既有假扮卖家哄骗受害人先交钱后交货，亦有骗徒佯装买家传送虚假钓鱼连结，结果令受害人惨失巨额金钱。

其中一宗诈骗个案是一名受害人今年1月以100港元出售「地毯」，骗徒假扮买家表示有意购买后，转移至WhatsApp联络，并向受害人发出虚假付款连结 ，受害人不虞有诈，按下不明连结，并输入自己的银行帐户资料，之后再有「假冒Carousell 职员」透过WhatsApp主动联系受害人，讹称其帐户异常导致转账失败，并要求多次提供「交易验证码(OTP)」以协助「帐户验证」，结果骗徒在短时间内成功转账达逾60次到指定个人银行帐户，令受害人痛失逾400万港元储蓄。

警方提醒巿民，透过网上平台交易时，须查看网上店舖或卖家过往评价；假若使用Carousell进行交易，可直接透过平台收款功能付款，切勿点击经第三方提供的不明或可疑连结；亦不应将个人资料、网上银行帐户名称与密码或一次性密码输入来历不明的应用程式或网站；应选择当面交收，以减低受骗风险；并在付款前使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险，以确保万无一失。

《星岛申诉王》正向Carousell官方查询事件，发言人回应已封锁涉事帐户，目前平台暂未收到其他买家就同一帐号提出的进一步举报，如后续再有相关投诉，会即时扩大调查范围。发言人又称若受影响用户已向警方报案，平台会在合法及合规范围内，配合警方及执法机关调查。

