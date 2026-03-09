星岛申诉王 | 援交诈骗「最大苦主」曝光 案情超离谱 退休翁中伏遭榨干 $150万换一场空

网上诈骗个案无日无之，套路离不开「投资」、「感情」或「购物」等范畴。这些套路专捉人性弱点，投资骗局捉你「贪财」，感情骗局捉你「贪情」，而购物骗局十居其九捉「贪平」。还有一种骗局，看似另类但十分符合人之常情，就是专捉「贪色」之徒的「援交骗局」。

警方守网者公布，2025年警方接获1,122宗网上援交骗案举报，数字同比起2024年下跌44.7％，反映警方在宣传教育上见到明显成效，但据警方数字，2025年网上援交骗案，单一最高损失金额，达到150万，反映「贪色」之徒万一跌入相关陷阱， 损失一样惨重。

骗徒援交作饵 要先收「注册费」「保证金」

受害人为一位退休人仕，被Facebook上一则援交广告吸引，WhatsApp联络对方后就被紧缠，一时收注册费，一时收保证金，前前后后10次十次支付金额给骗徒，转帐了足足150万元。其后骗徒还持续要求索取更多款项，但因从未兑现任何服务，受害人至此才惊觉受骗和报警。

已届退休之龄仍贪慕少艾，足见援交骗案容易令人落搭，任何年龄人士都有机会中招。记者登入Telegram等社交平台，发觉充斥着不少援交网站，放满美少女图片，张张照片都标榜真人，但这些广告真假难辨，相片极有可能是盗图或AI生成。今次案中事主连真人都未见过，就在网上转帐150万予对方，成为去年援交案最大苦主。

《星岛申诉王》过往报道过不少情色骗案。最经典一宗同样为一位老翁，该名受害者虽然年逾70，但网上认识一位美女后，被对方多叫两声「老公」，立即鬼迷心窍地又按楼又贷款，前前后后被骗走接近500万元款项，十分阴功。

警方已经不停呼吁，未见面先讲钱一定是骗局，建议下载防骗视伏App，以作防骗之用，避免自己成为受害者。

