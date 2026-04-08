星岛申诉王｜上司WhatsApp被骑劫指示转账800万 打工仔中伏：好惊被炒！

科技在促进沟通便利的同时，也随时成为骗徒的勒索工具。「防骗视伏App」的骗局排行榜中，WhatsApp相关骗案始终高踞前三位。《星岛申诉王》追踪到两宗受害个案，并拆解骗徒如何骑劫WhatsApp帐户，诱使受害人转帐巨款，其中一宗损失金额更高达800万港元，受害人心痛表示：「真的很怕被解雇！」

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一则「上司」讯息被骗走800万

冯先生是一家贸易公司的职员，日常主要透过WhatsApp等通讯软件及电邮与上司沟通，并按照上司指示处理公司汇款。这种工作模式却被骗徒悄然利用，将冯先生变成了予取予求的「人肉提款机」。

冯先生表示，今年1月案发前，他才刚为公司转出一笔500万美元的款项。某天，他突然收到「上司」用WhatsApp发来讯息，直接指示他转帐。冯先生不虞有诈，按指示分8次将总共800万港元转至不同的银行户口。

直到处理一笔高达2,000万港元的大额转帐时，他需要与上司当面确认，言谈间顺势追问前述800万港元的款项明细，上司却表示从未透过WhatsApp要求他转帐。冯先生才醒悟，上司的WhatsApp帐户已被盗用，两人立即报警处理。

这宗骗案不仅骗走了公司的巨款，更让冯先生失去对工作的安全感：「这件事对我打击很大，损失的金额等于公司一整年的总收入，我现在非常害怕被解雇。」

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一则「朋友」短讯 打工仔血汗积蓄被榨干

另一名受害人阿日，是从事运输业的基层市民，为了生计每日兼职两份工。阿日忆述，不久前曾与一名女性朋友见面，对方提及正在租屋及准备搬家，他还热心介绍租盘，其后收到「朋友」透过WhatsApp私讯向他借钱。由于当时工作正忙，阿日未有细看讯息内容，直觉认为朋友可能因搬家急需用钱，便不假思索地答应。

根据阿日提供的WhatsApp截图，骗徒冒充其女性朋友，在今年1月时以搬家为由，先后两次要求他转帐共18,000港元至指定的「转数快」户口。其后，骗徒的胃口越来越大，第三度索取更大金额时，阿日以「没有钱」为由拒绝，这场无止境的榨取才得以中止。

数日后，该名女性朋友亲自联络阿日，告知她的WhatsApp帐户早前因在网上购物时误点可疑连结而被骇客入侵，并提醒他不要相信任何以她名义发出的借钱讯息。此刻，阿日才恍然大悟，立即报警求助。

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骑劫WhatsApp骗款金额不跌反升

上述两宗WhatsApp被骑劫骗案并非冰山一角。根据警务处罪案数字统计，2025年全年共录得1669宗WhatsApp骑劫骗案，按年下跌34.5%。数字虽有回落，但涉及金额却由2024年的7300万元，暴升2.3倍至2025年的2.4亿元。骗徒胃口越来越大，一旦得手，便是一场「大丰收」。

警方分析，骑劫WhatsApp的手法层出不穷，包括透过事主点击假冒WhatsApp页面广告连结，输入验证码被盗用；又或受害人收到假冒「WhatsApp」发送的钓鱼讯息，点入假网页后按指示输入骗徒提供的「八字代码」等，导致WhatsApp帐户被骑劫。

由一通假冒上司的讯息，到一句朋友借钱的问候，骗徒正是利用人与人之间的信任与忙碌中的疏忽。《星岛申诉王》再次呼吁市民要提防受骗，除了多加留意警方最新防骗资讯外，还要善用「防骗视伏器」升级版，在点击连结或转帐前，先看清、再想清，别让一时大意，换来一生抱憾。

如果遇到新式骗案，欢迎向《星岛申诉王》报料，齐齐打击骗案。