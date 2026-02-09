星岛申诉王｜网罪科推「守网联盟游戏卡」 将真实骗案变卡牌攻防战校际锦标赛

诈骗案手法层出不穷，对市民构成严重威胁，据警方统计，去年首三季本港已录得高达32,142宗诈骗案。为从根源提升新一代的网络安全意识，警务处网络安全及科技罪案调查科（下称「网罪科」）推出创新教材——「守网联盟游戏卡」，将真实骗案手法融入卡牌策略，让中小学生在模拟攻防战中学习辨识骗局，于校园播下网络安全种子。

「守网联盟游戏卡」是网罪科去年推出的重点项目之一。游戏卡分为攻击、防御、技能及陷阱四种，每张卡的设计均取材自真实案件，详细解释各种网络威胁与犯罪手法。玩家需灵活组合不同卡牌进行策略部署，在模拟攻防中亲身体验网络世界潜在的危险。

为进一步推广游戏卡及提高学生的防骗意识，网罪科将于今年首次举办「守网联盟」校际锦标赛，赛事遍布全港九新界，并设有中小学组。赛前，网罪科警员会亲自走入校园开设培训班，向学生传授防骗心得与出牌攻略，真正实现「寓游戏于教学」。

学生心声：透过游戏了解不同骗案手法

其中一场培训班日前于何文田圣公会蔡功谱中学礼堂举行，参与者包括中小学生，他们听警员讲解卡牌玩法后，分别组成四人或六人对战试玩。现场所见，学生玩得极为投入，不时主动请教警员如何出牌发动攻击及防御对手，希望尽快掌握游戏攻防模式，积极备战即将举行的锦标赛。

中华基督教会湾仔堂基道小六学生赵佑翘表示，以往曾玩过类似卡牌游戏，认为「守网联盟游戏卡」非常好玩，皆因游戏卡牌加入真实犯罪手法，令他更易代入其中，其间亦学会网上求职骗案、钓鱼骗案等相关知识，会向家长或同学推介试玩， 「等大家少啲畀人呃。」

基督教香港信义会深信学校小六学生李嘉淇表示，经过培训日活动后，已经了解到不同类型的骗案手法，回校后会抽时间与同学玩牌练习，除了争取更好名次外，最希望同学们能学以致用，提防骗案。

校方：知识比奖项更重要 盼防骗意识渗透校园

圣公会蔡功谱中学助理校长冯广恒希望学生透过卡牌吸收防骗资讯，提升警觉性，学懂在网络世界中保护自己﹕「获取知识远比赢得奖项来得重要。」

他指，校方未来计划在校内举办更多小型比赛或工作坊，让更多学生参与，目标是将防骗意识渗透至校园的每一个角落。

如果大家想了解更多「守网联盟游戏卡」详情，可以浏览官网「守网者」或影片了解比赛日期、游戏卡玩法及活动内容。