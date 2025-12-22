Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜提子Bling Bling『照』尖东 圣诞变身提子防骗乐园 3大靓位打卡路线图

提防骗子
更新时间：08:00 2025-12-22 HKT
发布时间：08:00 2025-12-22 HKT

又到圣诞！又到圣诞！警队公共关系部今年再度与东尖沙咀地产发展商联会合作，由即日起至 12月27 日在尖东举办「提子Bling Bling『照』尖东2025」，今年除延续去年大获好评的打卡装置和灯饰外，更加入科技互动元素，将尖东变身「提子防骗乐园」，其中最瞩目是5.5米高的「百变提子水晶球」，市民欣赏圣诞灯饰同时，亦可轻松学习防骗知识。

《星岛申诉王》记者Bubble就由尖东港铁站出发，为大家介绍不走回头路的打卡攻略。从邻近尖东站的海傍作为起点，该处设有3间主题小屋和26组提子装置的「提子圣诞之路」。

今次活动最瞩目是新增两大打卡位，包括位于百周年纪念花园喷水池上方的「百变提子水晶球」，循环播放「提子」10种可爱表情及圣诞水晶球动画，成为「期间限定」拍照热点；而百周年纪念花园上方亦架设巨型天幕，挂上漫天以「提子」造型设计的闪烁灯饰，营造出沉浸式的「提子圣诞步道」，圣诞气氛满满。

尖沙咀海滨长廊一带及百周年纪念花园，设置共26座造型可爱的「提子」艺术装置，供市民打卡留影。每个提子装置下方放置二维码，市民扫瞄后即可进入互动平台回答问题，系统会随机送出一张提子圣诞主题电子卡，卡款稀有度依次序分为AR、N、SR和SSR，以SSR为最稀有，总共有 40 款卡，打卡之余学习防骗知识，趣味性十足。

而去年深受欢迎的「提子圣诞之路」今年再度推出，由梳士巴利道起经百周年纪念花园至帝国中心，沿途设置6间圣诞主题小屋。市民可在圣诞主题小屋免费领取「提子集章卡」收集印章，拼凑成独一无二的圣诞祝福卡送给亲友。

提高市民防骗意识 警方续推连串活动宣传

此外，尖沙咀中心及帝国中心 LED 幕墙将播放「提子」圣诞动画，么地道行人天桥亦会换上全新主题灯饰；而尖东站更设有巨型墙面装饰！

此外，各位「提子迷」更可留意警队12月另外两大防骗宣传焦点，包括12月初启播的《提子动画廊》第五季，市民可于警队Facebook及YouTube平台重温；以及与恒基合作打造，超过 6000 只「提子」公仔砌出超过100棵「提子」圣诞树，已于11 月下旬陆续在集团旗下物业展出。 

