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星岛申诉王 | 白撞收数佬涌现 来电恐吓还钱 模特儿被索3万：唔还就上门淋油

提防骗子
更新时间：07:45 2026-03-25 HKT
发布时间：07:45 2026-03-25 HKT

收数佬凶神恶煞要人还钱，扬言知道目标市民姓名和地址，不还钱就上门淋红油云云，不过重点是，事主根本没有问人借钱，没有做过担保人！近来不少市民，都纷纷收过这些白撞收数的电话，不胜其扰。 

任职模特儿的施小姐，早前就收到这种收数电话，说她欠债3万元未还，「一开始他的态度已经很恶，表示我不还钱的话，就会被淋红油。」由于对方说得出自己全名和住址，当时也感到害怕，「我说我会报警，他就挂了线。」施小姐随即致电家人，看看有否人找上门，「家人跟我说没有，没有可疑的人上门。后来与朋友谈起此事，认为来电者一定是骗子，不会真的上门。」

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接收数电话促还钱  女事主忧资料被盗用

即使害怕，但施小姐说面对这些白撞收数佬，不会不明不白地就范，「我不会付款的，因为我真的没有借钱，亦没有欠卡数。」施小姐唯一担心的是，对方有齐她个人资料，会盗用作其他用途，「因为我觉得现在被盗资料太容易，让人可以拿到我的私隐，可能是美容公司，可能是电讯公司，都担心有人用我的资料，变成『被借钱』。」

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为何会出现一班白撞收数佬？《星岛申诉王》访问了从事财务借贷多年，在网上教人清数的王Sir。他认为除了有人在网上买入他人资料，再假扮收数佬行骗外，不排除有行内人参与，「应该是越来越多财务公司倒闭，倒闭后公司职员拿走(债仔)资料尝试骗财。」

业界料有行内人参与 隔空靠恶行骗

王Sir认为这种白撞收数佬，称得上无本生利，「例如我想骗五千元，我拨数个电话，我只要跟你喊打喊杀，一旦成功就有五千元。」他说如果一星期骗到两个，已经有一万元，认为过往一定有骗徒成功过，才会有人继续做。

他建议市民，如果收到这种电话，应该报警求助。警方反诈骗协调中心(ADCC)，早前亦呼吁市民，提防这种假冒财务公司骗还款的骗局，如果遇到有人以各种理由，指示你交出个人资料及财产，应该主动查证，以及再三核实对方身份。如有怀疑，可致电「防骗易热线18222」查询。

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