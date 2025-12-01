星岛申诉王｜「百万保障」变「百万陷阱」　支付宝假客服来电　揿错掣随时输身家

骗案层出不穷，曾被警方点名提及的支付宝「百万保障」骗案，近月再度死灰复燃。《星岛申诉王》早前收到这类讯息，记者与骗徒连日周旋，拆解出骗局三大特点，包括以假乱真、广东话假客服扮真客服，以及不断转换电话号码，企图引记者堕进「百万陷阱」骗局，巿民一旦于钓鱼连结或伪冒网页输入银行帐户及密码，随时被骗徒转走全副身家。

该名致电记者的男骗徒「Jason」，声称是支付宝客服，来电是因为记者已登记支付宝「HoldCover」百万保障项目，该项目原本免费，但声称下月开始收费，可转介记者至保险平台HoldCover客服取消服务，并温馨提醒若不想被额外收费，建议记者自行透过另一个WhatsApp电话进行登记。

记者跟骗徒指示与所谓的HoldCover客服联络后，对方透过whatsApp提供一条网站连结以便登记取消服务，当中有选项要求填写银行帐户资料，记者最后决定终止对话，不再与对方纠缠。

拆解骗局三大攻心手法

记者亲身与骗徒周旋，发现骗徒手法更不断「升级」，最大区别是已进化至聘请操流利纯正广东话的人士行骗，与过往「语带乡音」的假客服截然不同，令骗局更难被识破。

招式一：伪装完美，博取信任

记者接获自称保险公司职员「Jason」的来电，对方对答有礼，更能准确说出记者的全名及身份证首三位数字。这种掌握真实个人资料的手法，大大增加了来电的可信度，容易令人放下戒心。

招式二：对答如流，轻松化解质疑

为试探对方，记者刻意质问为何使用私人手机号码，而非公司电话。骗徒冷静解释，称曾用公司固网电话但未能成功联络，因此才改用手机。对于公司地址等疑问，他亦能对答如流，准备相当充分。

招式三：假冒官方，真假难分

骗徒提供的客服资料，包括公司头像、联络电邮及实体办公室地址，全都与真实资讯无异，几乎可以假乱真。唯一的破绽在于WhatsApp联络号码与官方号码稍有不同，若非仔细核对，很容易便会信以为真。

记者在结束通话后，将相关的骗案电话号码及资讯输入警方推出防骗应用程式「防骗视伏器」进行搜查，发现近半数号码已被标示为「疑似有伏」或「高危有伏」，反映骗徒正不断转换号码以逃避追查。

事实上「支付宝假客服」骗案早于去年已开始活跃，警方屡次采取执法行动，最近一次为今年6月，港澳警方联合采取代号「秒闯」的行动，瓦解假冒支付宝客服电骗集团，两地共捣破9个电骗窝藏点，拘捕至少7名犯罪集团成员，估计两地涉及至少168名受害人，损失逾 2,200万元。

被伪冒保险平台发声明 提醒巿民勿上当

反诈骗协调中心早前亦有呼吁巿民小心提防支付宝骗案，指骗徒会声称事主购买支付宝保险并即将从户口限期内扣款，如要取消须输入银行资料，提醒用户使用内地支付宝时，会自动免费开通「百万保障」服务，毋须支付任何费用、额外申请或续保，巿民如有怀疑应致电「防骗易18222」热线查询。

由于骗案频发，支付宝官方App出告示提醒巿民小心透过骗徒短讯及电话伪冒支付宝客服，保险平台HoldCover亦有发声明教人分辨官方电话、网站、短讯发送人名称、WhatsApp号码等，发言人表明因应近期骗案频发已报警备案。

巿民胡小姐表示，支付宝客服骗案在网上疯传，骗徒声称是支付宝后台客服，指事主在网上或手机平台误触直接扣款功能，声称可教导如何取消有关服务，但她认为与骗徒谈得越久，对方越容易露出破绽，若她收到来电亦不轻易相信，会亲自致电支付宝客服核实情况,

巿民Michelle表示，有女友人收到支付宝「百万保障」扣款服务讯息，向友侪之间求证真伪，她们均认定是骗案毋须回复，直指「以我一般认知客服唔会咁样打过嚟， 即使系真客服，都会经过多重认证。」

如果想知更多骗案手法，谨记留意《星岛申诉王》。

