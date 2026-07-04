深圳亲子好去处2026｜大湾区10大最新抵玩亲子游推介！全新室内乐园/主题酒店 打卡Peppa Pig/芭比/Thomas小火车

深圳亲子游｜大湾区儿童好去处2026｜又到７月暑假，是时候松一松准备与小朋友大玩特玩。近月大湾区有不少亲子景点陆续登场，由小学生最爱的大型室内主题乐园、幼儿最爱的商场快闪游乐场，到结合度假、玩水与动物互动的森林乐园，再到翻新后重新开放的城市游乐场，通通都非常精彩！

《星岛头条》特别整理出10大精选亲子行程，包括最新的「湾中上城・魔法世界」、「美泰童玩世界」、「广州森林海森林乐园」等等。今个假期，北上不再只是食玩买的一日行程，更可以来一趟两日一夜的短线亲子游！（2026年7月更新）

大湾区亲子玩乐推介｜最新室内游乐场、主题乐园、动物园

1. 湾中上城・魔法世界＋美泰童玩世界：6月新开幕室内主题乐园

夏日炎炎，听到户外活动就却步？中山全新登场的室内亲子乐园「湾中上城・魔法世界」，正好为一家大细提供一个无惧日晒雨淋的行程。超过二十万呎大小的乐园位于中山市翠亨新区，于6月下旬正式亮相，属湾中上城的核心玩乐设施之一，主打全天候室内玩乐体验，对带住小朋友出游的家庭来说特别方便。

Peppa Pig/史努比/芭比驻场 玩尽三大主题区

整个「魔法世界」集合超过十个人气卡通角色IP，包括变形金刚、小猪佩奇、史努比、芭比等，并设有三大主题区「孩之宝梦幻乐园」、「美泰童玩世界」以及「史努比与朋友们」，加上主题餐饮与零售空间，将游戏、打卡、互动、购物与住宿结合，花两日一夜时间在乐园内绝对够尽兴。

三大主题区各有特色，玩法不尽相同，有的偏向卡通角色沉浸与故事感，有的偏向动感挑战与竞速感，另外亦有较适合纯打卡、慢慢行、边玩边影相的园区。家长可以按小朋友年龄、体力和喜好，进入不同园区。先讲「孩之宝梦幻乐园」，这区胜在人气角色够多。小朋友可以在不同卡通主题之间穿梭，例如跟住小马宝莉走入充满冰雪感的幻想世界，再进入小猪佩奇主题场景感受较活泼、较童趣的探险气氛，最后再转到变形金刚宇宙，整体像将卡通片里的场面搬到现场一样。这一区特别适合幼童至小学生，即使不喜刺激机动项目，单是场景探索、拍照与角色代入，已经很有参与感。

「美泰童玩世界」以「PLAY IS THE WAY」为概念，小朋友可以走进芭比梦幻屋，感受满满粉红少女心，亦可以坐上汤玛士经典小火车，在熟悉的角色氛围中玩乐。另一边则有 Hot Wheels 风火轮相关设施，包括极限飞跃滑索及多轨赛车，节奏较快，画面感亦较强，活泼好动的孩子至爱。另一大亮点是「史努比与朋友们」，粉丝一定要来朝圣！园内著重还原《花生漫画》中的故事气氛与场景，风筝树、史努比后院、太空冒险元素等都被重新塑造成可步入式空间，不少位置都很适合打卡。

全新乐园酒店 Thomas小火车/芭比/Hot Wheels主题房

门票方面，乐园提供单馆、双馆及多馆组合，安排上较有弹性。不同平台的早鸟与预售方案亦显示，乐园开园初期主打弹性配搭与限时优惠，方便家长按时间、预算及小朋友兴趣选择最适合的玩法，单馆票价由¥120至140元起。 如果只是想即日来回，玩一至两个区域其实已相当足够；但若一家人想慢慢玩匀三馆，加上影相、食饭与买纪念品，就不妨考虑留一晚。

位于4楼的美泰童玩世界酒店，正好将主题住宿接上乐园体验。酒店设有91间主题客房，灵感来自芭比、汤玛士Thomas小火车与风火轮Hot Wheels等品牌，房间由配色到细节都延续乐园气氛，对小朋友来说不只是「瞓酒店」，而是把玩乐时间延长，玩完唔使即刻赶返香港，留下难忘的住宿回忆。

湾中上城・魔法世界

地址：中山市翠亨新区未来大道76号

营业时间：10am – 6pm

美团住宿套票：¥1,500起 包美泰童玩世界酒店住宿一晚，连二人单馆门票

2. Thomas小火车主题嘉年华：暑假限定室内超巨型波波池

另一个舒舒服服的室内放电选择，就是深圳领展中心城的「汤玛士&朋友之探索世界」欢乐嘉年华。这个主题快闪游乐场位于商场G层中庭，占地约3000呎，属暑期主题限定活动之一。场地虽然不似大型主题乐园般规模庞大，但胜在位置方便，一入商场就已经见到，即日来回上深圳吃喝玩乐最是适合。

整个场地以「汤玛士和朋友 Thomas & Friends」作主题，场内用上大量蓝、黄、白主色，配合火车头角色装置与相关场景，视觉上十分抢眼，充满童趣。场内最瞩目的，当然是巨型波波池与大型滑梯组合，蓝、黄、白三色波波层层铺开，望见就有有一种跳进去的冲动，小朋友绝对玩到乐而忘返。

除了波波池，场内亦加入攀爬、闯关与互动游戏装置，让孩子在短时间内「放电」，同时又有不同小关卡维持新鲜感。快闪游乐场由即日起开放至8月17日，票价则分儿童票、亲子次票及亲子全天票，家长可以按实际停留时间选择。若只是想玩一两小时，入场票价不算高；若孩子特别钟意，又或者打算中途食完饭再返场玩，全日票就更具灵活性。玩完之后，直接在商场行街、食饭一条龙。除此之外，商场更提供港人专属优惠，在商场消费满¥399元并完成积分，即可免费领取价值¥30元的手信零食券。

「汤玛士&朋友之探索世界」快闪游乐场

日期：即日起至 8 月 17 日

地点：深圳领展中心城 G 层中庭

票价：儿童票¥ 98 元／人；亲子次票¥118 元／次；亲子全天票¥ 158

3. 广州森林海森林乐园：全新夏日丛林探险+动物王国

广州另一亲子热门去处森林海度假区，亦于2026年5月1日迎来全新升级，森林海森林乐园正式试营运。乐园主打沉浸式森林游乐与全天候度假体验。首期亮相的主题板块包括金沙王国、动物精灵谷与梦幻森林等区域，玩法由轻松到刺激都有，对家庭客尤其有吸引力。森海之眼摩天轮被形容为「广东版伦敦眼」，车厢内设冷气，坐住慢慢升高，可以舒服地俯瞰山湖景色；梦幻森林机动区则有森林飞艇、童梦过山车、星云魔法舰等项目，刺激度不会过火，较适合亲子同玩。

如果带住年纪较细的小朋友，动物精灵谷与森龙室内王国会更啱玩。前者汇集超过50种小动物，可近距离接触水豚、狐獴等动物，对小朋友来说新鲜感十足；后者则是冷气开放的大型室内游乐场，既有攀爬空间，亦有多种适合放电的玩乐装置，家长可以顺便休息，唔使全程追住小朋友跑。金沙王国与天幕沙滩就更兼具打卡与休闲感，既有旋转木马，也有适合小朋友玩沙玩水的空间，整体比一般单一主题乐园更有度假味道。

若打算玩得更尽兴，可直接入住森林海温泉度假酒店。官方酒店房型多元，包括亲子主题房、房车营地及童话树屋等，部分住宿方案更可串连森林乐园与嬉水乐园，对想安排两日一夜的家庭来说特别方便。白天玩机动游戏、晚上再慢慢享受度假气氛，行程会比单纯即日来回更完整。

森林海森林乐园

地址：广州市增城区派潭镇白水寨大道101号（森林海度假区内）

营业时间：一般为10:00–21:30

门票：成人单人票¥188起；儿童票¥130起；1大1小亲子票¥268起

交通：自驾可导航至「森林海度假区P1停车场」；亦可由增城广场站或从化客运站转乘的士或公交前往

住宿配套：森林海温泉度假酒店提供亲子主题房、房车营地及童话树屋等房型，房价约¥1,118起（连早餐）

4. 星高度梦想乐园：5月重开！深圳南山区平玩机动游戏

深圳南山区中山公园内的星高度梦想乐园经翻新后，于今年5月重开，再度成为北上亲子放电的热门选择。乐园位于中山公园东南角，最大吸引力之一，是入园免费，再按需要逐项付费玩机动游戏，适合想控制预算、又想带小朋友玩乐的家庭，够晒抵玩。

公园划分为「山、田、河、海」四大主题区，设有23项动力游乐设施及6大免费无动力区。经典项目如海盗船、旋转木马、碰碰车等保留下来，对不少港人而言有种童年回忆感；而新设施则加入飞行影院、冰雪奇缘、星际射击等，令玩法不止怀旧，仲多咗少少新鲜感与刺激度。换言之，细路可以放电，大人亦可以揾返熟悉的儿时回忆。

如果小朋友年纪较细，场内的免费无动力区会更实用。像雀花王国区、神秘河谷等区域设有攀爬架、滑梯、攀爬网、平衡木与自然风格游具，适合幼童慢慢探索，也方便家长不用额外付费都能先玩上一轮。至于想追求少少刺激感的家庭，则可以再拣选动力设施逐项体验，收费门槛相对不高，最平¥15起，玩少少都唔会太肉赤。

加上中山公园位置近深圳市区，交通方便，周边又可顺道串连南头古城等行程，对香港家庭而言很适合安排成即日来回的轻松亲子游。既有免费区可放电，又有付费机动游戏可加码，玩法灵活，无论想玩一阵定玩半日，都有啱心水嘅安排。

星高度梦想乐园

营业时间：9:00-21:30（日场9:00-18:00，夜场18:00-21:30）

地址：深圳市南山区南山大道3109号中山公园东南角（星高度梦想乐园）

交通：地铁12号线至「中山公园站」C/D出口

门票：单项票 ¥15-30/项

5. K33探索农场：置身《侏罗纪》寻访巨型恐龙+萌宠互动

K33探索农场 寻访《侏罗纪》恐龙+1:1长颈鹿

位于深圳光明的「K33探索农场」于2月中正式开幕，并在短时间内迅速窜升为家长带领小朋友亲子游的热门地点。园区内备受注目的「恐龙探索谷」，以体型巨大的仿真恐龙模型及 1 比 1 比例的长颈鹿为特色。这些巨型模型不仅外形逼真，更能够发出吼叫声，令人犹如置身于「侏罗纪」之中，深受小朋友欢迎。

除此之外，农场内也规划了「萌宠乐园」与「鹿呦呦」等区域，提供游客与羊驼、马、鹿等动物互动的机会。其余的园区设施与景观还包含机动游戏、无动力乐园、攀爬网、滑梯以及油菜花田等，并且还能体验采摘草莓与圣女果，非常适合儿童在此尽情游玩与拍照打卡。

K33探索农场

6. 清水河铁路公园：打卡怀旧绿皮火车与复古铛铛车

清水河铁路公园 工业站活化 必到绿皮火车打卡

清水河铁路公园的前身为深圳工业站，在经过活化改造之后，近期已成为亲子游的热门好去处。该站始建于 1962 年，在历史上曾是运送供港物资的「三趟快车」在内地所设的最后一个站点，具备深厚的历史意义。

活化后的公园完整保留了经典的东风型火车头、绿皮车厢、复古月台以及铁路信号灯等工业遗址，重现昔日的铁路风情。游客不仅可以参观「三趟快车博物馆」，透过其中展示的珍贵历史资料与旧物件了解过去，还可以搭乘双层复古「铛铛车」绕行园区，亲身体验浓郁的怀旧情怀。

清水河铁路公园

地址︰深圳罗湖区清水河街道广清路草埔地铁站D3出口南20米

开放时间︰周一至五10am-7pm、假日10am-9pm；三趟快车博物馆10am-6pm；复古铛铛车 周一至周五10am-7pm、周日周末10am-9pm（每30分钟一班车）

交通︰乘深圳地铁3号线至「草埔站」，于D3出口步行8分钟

票价︰公园免费入场；铛铛车每位¥30

7. 小梅沙海洋世界：欣赏全国最大圆柱缸「沙甸鱼风暴」＋北极熊、白鲸

小梅沙海洋世界 全国最大圆柱缸「沙甸鱼风暴」

被誉为「东方夏威夷」的深圳小梅沙早前经过全面翻新后，以全新的面貌重新迎客。其中，最受瞩目的核心景点即为「小梅沙海洋世界」。该馆占地面积超过 6 万平方米，内部规划了五大主题区域，并汇聚了白鲸、北极熊等超过 200 种的珍稀物种。馆内的「青蓝洞大厅」拥有一座目前全国体积最大的圆柱形展示鱼缸。这里会定期上演极具视觉震撼力的「沙甸鱼风暴」表演，因其画面极为壮观，已成为每位到访游客必去的热门打卡景点。

小梅沙海洋世界

延伸阅读︰深圳小梅沙海洋世界10.1试业！5大展区逾200种珍稀动物 全国最大圆柱水族缸 附票价+交通

8. 奈尔宝家庭中心．亲子餐厅︰「爱马仕级儿童乐园」体验消防员与兽医职业

奈尔宝家庭中心．亲子餐厅︰体验消防员/兽医等多元职业

在深圳拥有多家分店的「奈尔宝家庭中心」，因其高品质的规划而获得「爱马仕级儿童乐园」的美誉。该乐园最引人注目的核心特色莫过于其「职业体验区」，孩子们在此可以穿上专属制服，化身为消防员、兽医、洗车员等不同角色，展开趣味十足的职业扮演。除了设有溜滑梯、波波池等经典的基础游乐设施之外，其中的「卓悦分店」更特别规划了室内水上乐园，让玩乐体验再度升级。园区内还贴心设有餐饮区，以及提供绘画等工作坊的「美育手工馆」，非常适合全家人在此共度一整天的美好时光。

奈尔宝家庭中心．亲子餐厅

地址︰深圳福田街道岗厦社区福华路348号卓悦中心1栋1楼LA010L110

开放时间︰10am-9pm

交通︰乘搭深圳地铁10号线，至「岗厦北站」一出直达

门票︰2大1小门票$219.8起

9. 大鹏云海天使湾︰天空胶囊小火车尽览壮丽海景

大鹏云海天使湾︰体验天空胶囊小火车

位于深圳大鹏新区的「云海天使湾」，近期凭借其蓝白相间、酷似釜山风格的「天空胶囊小火车」成为亲子出游的热门新地标。这列沿著悬崖边行驶的小火车，能让乘客在舒适的车厢内，将开阔而壮丽的蓝天海景尽收眼底。在小火车轨道的下方，就是水质清澈、沙粒细致的「天使海滩」。沙滩上特别规划了木制秋千与花船等装饰设施，供游人在此拍照留念。除了静态打卡，湾区更针对喜爱户外运动的家庭，提供了包括独木舟、风帆、立桨冲浪以及快艇在内的多样化水上活动选项。

深圳胶囊小火车

地址︰深圳市金沙路大鹏半岛云海天使湾

交通：乘坐E11到大鹏中心1站，再转M583到云海山庄站下车

票价︰小火车单程¥10/位、来回¥25/位

10. 深圳野生动物园︰国家4A级景点观赏近万只珍稀动物

深圳野生动物园︰观万只珍稀动物 必睇「百兽盛会」表演

作为国家 4A 级景点的「深圳野生动物园」，向来是家庭亲子游的经典好去处。该园区的一大特色是采用了开放式设计，让动物们能够在精心模拟的自然生态环境中自由活动，而非置身于传统的笼式圈养环境中。园区内共计拥有来自全球 300 多个种类、总数近万只的野生动物，其中包括了大熊猫、金丝猴等深受喜爱的珍稀物种，更能一睹罕见的狮虎兽。整个野生动物园主要划分为三个板块：食草动物区、猛兽谷以及表演区。

园区内的表演区更是不容错过，每日都会上演多场精彩纷呈的动物节目。其中，场面壮观的「百兽盛会」大巡游，以及在水族馆内呈现、独特无比的「美人鱼与鲨鱼共舞」表演，皆深得大小朋友的喜爱，是到访游玩时必须加入的亮点。

深圳野生动物园

图片来源：由乐园及商场提供、网上图片



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