升哥打卡｜河内火车街 - 极速擦身而过

越南河内的老城区深处，隐藏著一条非常有特色的「火车街」（Hanoi Train Street）。两旁的法式建筑，散发著独一无二的异国情调，居民的日常生活、铁道的惊险与游客的悠闲完美融合其中。

平时火车街是一条充满活力的步行街。游客可漫步在古旧的火车轨上打卡。铁道两旁开满了各具特色的露天酒吧与咖啡馆，游客可围坐在一起，品尝冰凉的啤酒或越南咖啡聊天畅饮。

穿梭在路轨与人群中的小贩，不时沿街叫卖特色小食、日常用品，以及精致的传统纪念品，为这条窄巷增添了浓郁的人间烟火气。

当有火车经过时，远处会传来清脆的鸣笛声，整条街会瞬间「变身」，两旁店舖员工赶紧叫游客们退离路轨，安坐两旁的座椅，避免意外发生。游客屏息期待火车擦著两旁建筑驶过，列车近距离在身前呼啸而过的画面非常震撼，正是火车街能够长期吸引众多游客到来参观的原因。

拍摄越南河内火车街小贴士：

每天行经火车街的列车班次有限，建议先留意越南火车站官网，以准确掌握火车到达时间。这里由早到晚都适合参观，晚上店舖亮灯后，景色别有一番风味。 前来参观务必注意安全。列车经过前，必须听从指引安坐于店舖两旁的椅子上，身体各部份切勿太接近列车，免生意外。 在没有列车经过时，虽然可以像其他游客一样在路轨上漫步打卡，但也不能掉以轻心，时刻要注意安全。

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max

地㸃 : 越南河内火车街

撰文 / 摄影 : 雷日升

打卡达人 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影) ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。