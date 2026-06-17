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广东再派¥3000万文旅消费券！酒店/景点门票最多减¥500 附领取步骤

旅游
更新时间：15:04 2026-06-17 HKT
发布时间：15:04 2026-06-17 HKT

临近端午节假期，广东省文化和旅游厅推出2026「请到广东过端午」补贴活动，预计派发总值¥3,000万文旅消费券，届时港人只需透过指定旅游平台领取消费券，预订酒店住宿、景区门票、国内旅游等，最多即减¥500，申请步骤非常简单，即睇详情！

广东派¥3000万文旅消费券！即日起酒店住宿/景点最多减¥500

广东省文化和旅游厅由即日起至6月30日推出「请到广东过端午」消费惠民补贴计划，发出合共总值¥3000万的文旅券，涵盖酒店住宿、景点玩乐及度假路线等，最多即减¥500！由即日起，市民可以透过携程旅游、飞猪旅游、美团、大众点评、猫眼、大麦等网上平台领取，每日上午10时发放，数量有限，领完即止。

广东文旅券的领取步骤相当简单，用户成功领取消费券后，会自动存入各平台的账户优惠券内，按实际消费金额满额即减：

  • 酒店住宿类：满¥2500减¥500、满¥1500减¥300、满¥1000减¥200、满¥500减¥100
  • 景点玩乐类：满¥2500减¥500、满¥1500减¥300、满¥1000减¥200、满¥500减¥100、满¥200减¥40
  • 度假线路类：满¥2500减¥500、满¥1500减¥300、满¥1000减¥200、满¥500减¥100

惟是次活动派发的消费券数量有限，建议有兴趣的市民可以准时在平台领取，同一用户在同一平台、同一类别仅可使用一张消费券，消费券不可拆分、不可提现、不可售卖，使用消费券的酒店最晚入住时间、景点玩乐最晚游玩时间、度假线路最晚出游时间为2026年8月31日23:59。

广东消费券网上平台领取步骤：

  1. 打开指定网上平台APP，搜寻「广东文旅券消费券」或「广东消费券」进入活动页面
  2. 进入领券页面，领券后按实际消费金额满额即减

消费券适用酒店住宿／景区门票／国内游

「请到广东过端午」消费惠民补贴计划的使用范围，涵盖广东省内的酒店住宿、国内旅游及度假线路、景区门票、文艺演出门票等产品及服务，以及文创产品、旅游商品、旅游装备等。

资料来源：广州市人民政府

文：LW

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