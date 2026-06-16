搭金巴拍八达通/扫微信免排队即上车！港珠澳大桥香港口岸增设自助闸机 往澳门/珠海适用

随著粤港澳大湾区「一小时生活圈」的发展，港珠澳大桥成为市民及旅客往来三地常用的陆路通道。最近，港珠澳大桥香港口岸大楼宣布完成改善工程，增设多部「一体化自助闸机」。由6月8日起，前往澳门或珠海的旅客无需再排长龙购买实体车票，只需使用八达通或电子支付工具直接拍卡、扫码，即可入闸上车，获不少乘客大赞方便，直呼「早就要啦！」有网民则期望其他口岸能够尽快同步，节省排队购票的时间。

搭金巴拍八达通/扫微信即上车！港珠澳大桥口岸增设自助闸机 无需排队买车飞

港珠澳大桥穿梭巴士（俗称「金巴」）是往返港、珠、澳三地口岸的重要交通工具。过去旅客在香港口岸出境后，必须先到售票机或柜台排队购买车票，再手持实体票过闸。近日，港珠澳大桥香港口岸完成改善工程，现场除了配备全新的自助售票系统，同步增设一体化闸机，并于2026年6月8日正式启用。

增设新设备后，乘客从香港出发往澳门或珠海时，可以前往一体化闸机直接拍八达通卡，出示手机上的微信支付或支付宝付款码进行扫瞄，即可完成扣款并入闸乘车，无需额外花时间排队购买车票，节省更多时间。惟要留意，目前此项服务仅于香港口岸实施，而且不适用于儿童、长者等半价车票，如需享用上述优惠票价，必须持有效证件前往人工柜台购票。

新措施仅限香港口岸出发 乘客望珠海/澳门同步升级

新措施推出后，有网民表示欢迎，「早就要啦！」、「以前每次往香港澳门珠海然后回家家里都会有很多车票，现在直接八达通喽」。有人则担心或会因此花费更多时间，「我觉得咁样会仲耐咗，啲人行到机面前先攞部手机出嚟左揿又（右）揿」。与此同时，有乘客期望澳门及珠海口岸尽快同步升级，「澳门呢？」、「珠海口岸这边也该同步升级」，也有内地网民提出建议，希望能支援全国互通的「交通联合」功能，获官方回复表示：「目前暂香港口岸实施，其他口岸敬请期待，期望不久将来能带来更方便的乘车体验」。

来源：广东港珠澳大桥穿梭巴士股份有限公司

文：LW