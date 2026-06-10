日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税

游日人士要注意！日本旅客离境税将于7月1日起加价，由现时的¥1000（约$49港元）上升至¥3000（约$147港元），不论是乘搭飞机或邮轮的人士均需缴付。如旅客符合1个条件，则仍可享有旧税制，同时有7类人士可获豁免课税。日本观光厅表示，征收的税金将会用于3大领域，提升旅客于日本的旅游体验，即睇详情！

日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制

不少国家与地区会针对航空离境旅客征收离境税，部份或会扩展范围至邮轮客人，为政府「开源」以增加经常性财政收入。日本自2019年1月7日起开始征收离境税，作为全国性税费，无论是任何国籍人士，只要透过航空或海运离开日本的旅客均需缴费。

现时，日本征收的离境税为¥1000（约$49港元），由7月1日起税金将上调至¥3000（约$147港元），届时航空公司或船运公司会直接将税金加入机票或船票费用中，再代为缴纳予日本政府。不过，官方就是次税收上调设有过渡措施，只要旅客持有6月30日前已预订机票，即使实际出境日于7月1日后，仍然适用于原来的¥1000（约$49港元)的税率。

税款用作完善观光资源 7类人可豁免课税

日本观光厅解释税收将用于3大领域，包括营造轻松舒适的旅行环境，如纾缓拥挤对策、智能垃圾桶、自助行李托运机、步行式自助通关闸门。同时，税金用以方便旅客获取日本旅游资讯，如与航空公司联合宣传推广日本各地魅力、透过日本政府观光局特设网页发布各种博览会资讯、举行针对当地消费者的旅游博览会。相关部门亦会将税金用以运用当地独特文化、自然等资源，透过修缮历史资源、电线杆地下化及街景美化等完善街区风貌、完善与当地渊源深厚的文化等展示设施、完善登山步道设施、对外开放重要文化财产等，以建设及完善观光资源。

根据日本国税厅网页显示，以下7类人士可获豁免缴交离境税：

船舶或飞机航班的机组人员／乘务人员 被强制遣返出境者等 搭乘公务船或公务机（如政府专用机等）出境人士 转机旅客（入境后24小时内出境人士） 国际航行途中，因天气或其他原因而紧急降落（或停靠）日本之旅客 从日本出境后，因天气或其他原因而返回日本人士 未满2岁乘客

注：对于派遣至日本的外交官等特定人士之出境，不予课征此税

文:RY

资料及图片来源:国税庁