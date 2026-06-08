行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！

日常到外地旅行，大多都会将行李寄舱方便运输，因而每次办理登机手续时都需要用到行李标签，以方便行李运输系统分辨各航班的乘客行李。不过，每次想撕掉行李标签少不免遇到黏贴过紧的情况，有机场地勤于Threads上亲授拆除标签秘技，分享只需简单1步便能轻松撕走，引起一众网民大赞实用：「我系唔识𠮶一群！」

行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技

每当携带大型行李箱到外地旅游时，都要使用行李寄舱服务。不过当大家抵达目的地时，如无工具帮忙下想拆除行李标签却十分头痛，可能需花费时间与力气才能彻底撕掉。一位正于日本当地勤的港人于Threads上以绘画风格分享，指出大多人于行李标签的空隙撕掉，「好多人都会拆呢度」，楼主表示其实只需要于行李标签底部靠近小条码贴纸附近，用手撕开便再扯开便能轻松拆除。

楼主其后再以另一张图显示操作方向，表示虽然可以选择于手柄空隙位置用力拉开，但楼主表示此方法方便大家于遇到「痴得劲实又扯唔开」的时候使用，直言「下面一摵一扯一秒就搞掂」。

网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！

帖文引起网民热议，大多网民表示从未知道这个方法，大赞实用，更直言自己就是楼主所言的「好多人」，「多谢教学，我就系其中一个好多人」、「多谢，我系唔识𠮶一群」、「上次同事帮我将条带『劣』埋一条咁痴，上面完全冇窿」、「长知识，我次次都摵上面搞到只手痴立立」、「多谢教学，我就系咁多年都由上面拆同佢斗力嘅人」。

同时，有网民笑指还是喜欢用「好多人」的方法，「你由我啦！」、「唔得，咁摵无feel」、「返酒店用较剪算」、「拎到行李呢条嘢就废㗎啦，仲要咁讲究」、「求其拆，是但都拆到」；也有不少网民错重点称赞楼主的画功，「系咪得我一个觉得楼主画得好好」、「图画得几靓」、「虽然唔明你讲嘅嘢，但你画得好靓」。

机场行李系统如何运作？

根据国泰航空网页显示，当乘客于机场登机柜台寄舱的行李，会通过迷宫般的输送带运送的转机行李，准确无误地抵达目的地。出境行李在登机柜台完成寄舱手续后，工作人员就会在上面贴上附有射频识别（RFID）晶片的行李标签，这样就可以追踪行李的下落，这种技术与追踪网上购物后送货的技术相仿。寄舱的行李会沿著输送带送至行李处理系统，通过安全检查扫描之后，再分配至正确的装载区域，然后载入所属班机的集装箱内，再以拖车将集装箱拉到飞机旁，再装进机上的货舱内。

文：RY

资料及图片来源：kebab_iw＠Threads授权转载