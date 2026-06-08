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深圳湾口岸全新智能公共厕所启用！新位置、新设施 网民大赞3设计超贴心： 公厕都变大湾区好去处！ 

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更新时间：12:31 2026-06-08 HKT
发布时间：12:31 2026-06-08 HKT

深圳湾口岸近年成为港人北上热门口岸，每逢展长假期通关人流络绎不绝。深圳市人民政府口岸办公室早前发布公告，为持续改善通关配套环境并提升出入境旅客的整体体验，深圳湾口岸新建的智慧化公共厕所已竣工，并于6月8日凌晨零时起进入试运营阶段。而口岸原有的公共洗手间已正式停止运作。旅客如需使用相关设施，须移步前往全新的智慧公厕。

深圳湾口岸全新智能公厕！位置邻近地铁站 3大贴心设计获大赞

新建的智慧公厕设于旧有洗手间北端的东西两侧，邻近知名甜品店Kumo Kumo及储物柜区域，邻近深圳湾口岸地铁站。新洗手间全面引入了智能化设备与便民设计，旨在优化口岸的整体服务品质。

综合网民与官方分享公厕内的情况，新设施具备多项升级设计：首先是厕格数量相当充足，新洗手间全面引入了智能化设备，有网民实测后详细列出当中的升级配置：「超多格，坐厕、踎厕都有」，其中座厕更附设自动开合厕板及感应冲水系统，提升卫生水平。此外，设计亦照顾到不同群体的需要，配备了「伤残洗手间同婴儿一护理间」，整体设施相当完善。

网民评价：设备完善  建议清洁管理

不少网民在体验全新公厕后于网上分享了看法。许多人对新设计表示赞赏，满意新公厕的冷气充足及设备现代化，甚至有网民打趣形容新厕所已成为「大湾区好去处」。同时，有意见认为由于口岸人流密集，洗手间使用率极高，因此希望当局能加强工作人员定时清洁，建议相关部门未来需加强日常管理及卫生维护，以保持环境整洁。

资料、图片来源：深圳大湾区好去处开心share深圳市人民政府口岸办公室

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