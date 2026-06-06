免费旅游好去处｜全国74个景点符合条件免费入场（2026年6月最新版） 即睇免费方法 黄山/长白山/新疆赛里木湖　

香港人北上长中短线游的旺季快到了，内地部分景点加推限时免费入场，本文搜罗全国74个景点，游客符合条件免门票，属马、姓名带马、生日到访、学生等，都可对号入座，尽享旅游福利。

属马 例如1954年，1966年，1978年，1990年、2002年、2014年 姓马 例如马国明、马德钟、马贯东、马浚伟、马云、马化腾 姓名有马 例如冯、骆、骏、玛、驹、驰、骐、骅 优惠详情 以各景点官方最新公布为准。

1. 江西 铜源剪影文化园

2. 江西 秦山风景名胜区

3. 江西 洪一苏维埃景区

4. 江西 宁封窑国际陶艺村

5. 江西 鹅湖书院

6. 江西 庐山景区

江西省庐山景区。

7. 江西 庐山西海风景名胜区

江西省庐山西海风景名胜区。

8. 江西 九江吴城候鸟小镇

江西省九江吴城候鸟小镇。

9. 江西 上饶龟峰景区

江西省龟峰景区是世界自然遗产、世界地质公园、国家5A级景区、国家森林公园，景色优美，是一家大细游山玩水好去处。

10. 江西 大茅山

江西省德兴市大茅山彩虹童话村。

11. 新疆 赛里木湖景区

新疆赛里木湖景区。

12. 新疆 哈密翼龙雅丹大海道景区

新疆哈密翼龙雅丹大海道景区。（图片来源：哈密雅丹大海道景区）

国家4A级景区，世界雅丹，翼龙之乡，是当年玄奘取西经走过的地方。

13. 新疆 巴音布鲁克景区

14. 广东 清远北江

广东省清远北江，坐船夜游景色优美。

15. 福建 华安七彩官畲景区

福建省华安七彩官畲景区。

16. 福建 长汀景区

福建省长汀景区。

17. 湖南 回雁峰旅游区

南岳衡山七十二个山峰，以回雁峰为首，素有「南岳第一峰」美誉，是潇湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰烟雨」所在地，登上可眺望湘江如带的美景。

18. 湖北 仙桃沔阳小镇

19. 湖北 狮子岩

20. 浙江 杭州灵隐飞来峰景区

浙江省杭州灵隐飞来峰景区（含灵隐寺、永福寺、韬光寺）免票开放，景区同步实行「实名预约、分时游览」管理机制。（图片来源：中新社）

打卡景点有飞来峰、灵隐寺、永福寺、韬光寺等。

21. 浙江 千岛湖景区

22. 安徽 阜阳颍上四大景区

包括龙家花园、明清苑、迪沟风景区、管子文化园等。

23. 安徽 九华山花台景区

24. 安徽 龙家花园

25. 安徽 明清苑

26. 安徽 迪沟生态园

27. 安徽 管子文化园

28. 安徽 黄山风景区

黄山风景区

29. 安徽 唐模

国家5A级景区古徽州文化旅游区—唐模景区

30. 安徽 花山谜窟

安徽 花山谜窟

31. 安徽 太平湖

太平湖风景区总面积312.9平方公里，水域面积88.6平方公里，是杭州西湖的17倍。

32. 安徽 新安江山水画廊

一年四季，景色各异，似一幅流动的山水画卷，故称之为新安江山水画廊。

33. 安徽 雄村

雄村原名洪村，位于歙县城郊,国家4A级旅游景区,元朝末年曹姓入迁，取《曹全碑》所云「枝分叶布，所在为雄」，改名为雄村。

34. 安徽 齐云山风景区

齐云山古称白岳，与黄山南北相辉映，历史上有“黄山白岳相对峙，细看从来无厌时”的美誉。

35. 安徽 归园．赛金花故居

归园运用了传统的徽州园林造园方法，其叠石假山、曲水流觞、古樟千秋、名竹荟萃等艺术精品比比皆是

36. 安徽 芙蓉谷

芙蓉谷地处黄山的北麓，是大黄山风景区的组成部分，这条神奇的大峡谷，水源出自黄山芙蓉峰，因贯穿芙蓉峰下的芙蓉岭而得名。

37. 安徽 宏村

宏村景色优美。

38. 安徽 西递古村落

西递古村落

39. 安徽 卢村

40. 安徽 塔村

41. 安徽 木坑竹海

42. 安徽 屏山景区

屏山位于安徽省黄山市黟县县城东4公里的青阳山下，因村北有座状如屏风的高山而得名。自唐朝末年, 以舒姓聚族而居，有1100多年历史。

43. 安徽 南屏景区

南屏景区（南屏村），位于安徽省黄山市黟县县城西南约4公里的南屏山下，是一座有千年历史、规模宏大的徽商聚居古村落。

44. 上海 花开海上生态园

上海市金山区的花开海上生态园花海。（图片来源：新华社）

45. 上海 馥桂萌宠园

馥桂萌宠园占地面积246亩，引进30个萌宠品类，数量超过300只，包括小鹿、羊驼、鸵鸟、鸸鹋、南北浣熊、大马士革羊、树懒、鹈鹕、袋鼠等。

46. 上海 世茂精灵之城主题乐园-深坑秘境

47. 江苏 魏紫熙艺术馆

48. 江苏 李剑晨艺术馆

49. 江苏 清凉山景区

50. 江苏 明城墙景区

51. 江苏 南唐二陵

52. 江苏 老山国家森林公园

53. 江苏 汤山明文化村（阳山碑材）景区

54. 江苏 南京金牛湖景区

55. 江苏 南京古猿人洞景区

56. 江苏 南京金牛湖野生动物王国

57. 北京 冶仙塔

58. 吉林 长白山北景区/西景区

59. 吉林 老白山原始生态景区

60. 山西 尧帝陵

61. 山东 潭溪山旅游度假区

62. 宁夏 西夏陵景区

宁夏西夏陵景区，周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》取景地。

周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》也曾在这景点拍摄。

63. 甘肃 张掖冰沟丹霞旅游景区

国家4A级景区，以「雄险神奇」著称，展现独特的窗棂状宫殿丹霞地貌，游玩设施有骑骆驼、越野车、热气球、直升机、滑翔伞等。

64. 甘肃 武威市景区群

65. 甘肃 山丹焉支山国家森林公园

66. 陕西 太白山景区

67. 陕西 红河谷景区

68. 陕西 华山西岳庙景区

69. 贵州 贵州省内国有A级旅游景区

70. 重庆 欢乐谷

重庆欢乐谷。

71. 四川 康定A级景区

康定木格措，游客坐雪地冲锋舟游玩。

四川康定以「情歌故里」著称，拥有多个著名的高等级旅游景区。核心A级景区包括国家4A级旅游景区「木格措风景区」（康定情歌风景区，有冰湖、温泉）、「木雅圣地景区」（有高山草甸、贡嘎雪山观景台）及「塔公草原」。这些景区集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。

72. 四川 宜宾兴文石海景区

四川省宜宾兴文石海。

73. 四川 华蓥山旅游区

74. 四川 阆中古城景区

文：林乐乐

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