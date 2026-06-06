免费旅游好去处｜全国74个景点符合条件免费入场（2026年6月最新版） 即睇免费方法 黄山/长白山/新疆赛里木湖
更新时间：00:10 2026-06-06 HKT
发布时间：00:10 2026-06-06 HKT
发布时间：00:10 2026-06-06 HKT
香港人北上长中短线游的旺季快到了，内地部分景点加推限时免费入场，本文搜罗全国74个景点，游客符合条件免门票，属马、姓名带马、生日到访、学生等，都可对号入座，尽享旅游福利。
|属马
|例如1954年，1966年，1978年，1990年、2002年、2014年
|姓马
|例如马国明、马德钟、马贯东、马浚伟、马云、马化腾
|姓名有马
|例如冯、骆、骏、玛、驹、驰、骐、骅
|优惠详情
|以各景点官方最新公布为准。
1. 江西 铜源剪影文化园
- 地址：江西省九江市瑞昌市G351（九界线）（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：游客免门票
2. 江西 秦山风景名胜区
- 地址：江西省九江市瑞昌市青山林场青山森林公园（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：游客免门票
3. 江西 洪一苏维埃景区
- 地址：江西省九江市瑞昌市944乡道西50米（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：游客免门票
4. 江西 宁封窑国际陶艺村
- 地址：江西省景德镇市昌江区鱼山镇金桥村206国道旁（显示地图）
- 免票时间：即日至12月31日
- 免票规则：游客免门票
- 电话：18879811666
5. 江西 鹅湖书院
- 地址：江西省上饶市铅山县河口镇城东街鹅湖大道（显示地图）
- 免票时间：即日至6月30日
- 免票规则：游客免门票
- 电话：15717033115
6. 江西 庐山景区
- 地址：江西省九江市庐山市牯岭镇河西路48号（显示地图）
- 电话：4009006162
- 免票时间：即日至2027年2月5日（除五一、十一）
- 免票规则：属马游客免门票
7. 江西 庐山西海风景名胜区
- 地址：江西省九江市永修县柘林镇集散中心停车场（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客生日当月免首道门票
- 电话：4008451618
8. 江西 九江吴城候鸟小镇
- 地址：江西省九江市永修县吴城镇永吴公路西（显示地图）
- 免票时间：即日至2027年2月5日
- 免票规则：属马游客生日当月免门票
- 电话：19318606526
9. 江西 上饶龟峰景区
江西省龟峰景区是世界自然遗产、世界地质公园、国家5A级景区、国家森林公园，景色优美，是一家大细游山玩水好去处。
- 地址：江西省上饶市弋阳县龟峰风景区（显示地图）
- 免票时间：2026年全年（除五一、十一）
- 免票规则：属马游客生日当月免首道门票
- 电话：0793-5842020、0793-7112400
10. 江西 大茅山
- 地址：江西省上饶市德兴市大茅山国家级风景名胜区（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客生日当月免首道门票
- 电话：0793-7818128、15870910800
11. 新疆 赛里木湖景区
- 地址：新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市30国道旁（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客生日当天免门票
- 电话：4000919188
12. 新疆 哈密翼龙雅丹大海道景区
国家4A级景区，世界雅丹，翼龙之乡，是当年玄奘取西经走过的地方。
- 地址：哈密市伊州区伊州区X088雅尔当风景旅游区(魔鬼城)（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免门票（景区自驾车票需另行购买）
- 电话：0902-6581888/18655995531
13. 新疆 巴音布鲁克景区
- 地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克大草原（显示地图）
- 免票时间：即日至10月31日
- 免票规则：持《飞驰人生》电影票根免门票
14. 广东 清远北江
- 地址：广东省清远市清城品北江一路40号（显示地图）
- 活动时间：即日至2027年2月5日（除春节、五一、十一假期）
- 免票规则：属马、姓名带马字或当天生日游客免费坐船，一、北江夜游船票一张（灯光秀一层）；二、北江日游船票一张（飞来寺往返）。于北江交旅属下南岸码头、凤城码头、飞来寺码头等均可兑换。
- 电话：18902356666
15. 福建 华安七彩官畲景区
- 地址：福建省漳州市华安县新圩镇官畬村42号（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客免首道门票
- 电话：0596-7272886
16. 福建 长汀景区
- 地址：福建省龙岩市长汀县客家大道6-51梯（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客免首道门票
17. 湖南 回雁峰旅游区
南岳衡山七十二个山峰，以回雁峰为首，素有「南岳第一峰」美誉，是潇湘古八景之一「平沙落雁」和衡州古八景「雁峰烟雨」所在地，登上可眺望湘江如带的美景。
- 地址：湖南省衡阳市雁峰区回雁峰景区（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客，免费参观大雁文化体验馆一楼主展区
- 电话：0734-8225728
- 网址：按此
18. 湖北 仙桃沔阳小镇
- 地址：湖北省仙桃市排湖风景区（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马或名字带马的游客免首道门票
- 电话：0728-8882666
19. 湖北 狮子岩
- 地址：湖北省仙桃市排湖风景区（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马或名字带马的游客免首道门票
- 电话：0728-8882666
20. 浙江 杭州灵隐飞来峰景区
打卡景点有飞来峰、灵隐寺、永福寺、韬光寺等。
- 地址：浙江省杭州市西湖区天曹桥路7号（显示地图）
- 免票时间：永久
- 免票规则：游客需通过微信/支付宝「杭州灵隐飞来峰」小程序预约，每日有限量。70岁以上免费入场。
- 电话：0571-87969691
21. 浙江 千岛湖景区
- 地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇（显示地图）
- 免票时间：6月24日
- 免票规则：游客免门票
- 电话：0571-64816244
22. 安徽 阜阳颍上四大景区
包括龙家花园、明清苑、迪沟风景区、管子文化园等。
- 地址：安徽省阜阳市颍上县客来居旅馆西南侧（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免门票
23. 安徽 九华山花台景区
- 地址：安徽省池州市青阳县九华乡九华街芙蓉路（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免首道门票
- 电话：0566-2831288
24. 安徽 龙家花园
- 地址：安徽省阜阳市颍上县尤家桥南侧120米（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免门票
- 电话：0558-3905700
25. 安徽 明清苑
- 地址：安徽省阜阳市颍上县迎宾大道与滨河大道交口东侧260米（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免门票
- 电话：0558-3905700
26. 安徽 迪沟生态园
- 地址：安徽省阜阳市颍上县迪沟镇世纪大道59号（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免门票
- 电话：0558-4261003
27. 安徽 管子文化园
- 地址：安徽省阜阳市颍上县四维路258号(停车场右侧)（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免门票
- 电话：18605682321
28. 安徽 黄山风景区
- 地址：安徽省黄山市黄山区汤口镇汤泉路1号（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-2590999
29. 安徽 唐模
- 地址：安徽省黄山市徽州区潜唐路1号（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-3539095
- 网址：按此
30. 安徽 花山谜窟
- 地址：安徽省黄山市屯溪区花山路（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-2350278、0559-2359888
- 网址：按此
31. 安徽 太平湖
- 地址：安徽省黄山市黄山区太平湖镇（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-8561515
32. 安徽 新安江山水画廊
- 地址：安徽省黄山市歙县黄山大道（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-6812178
33. 安徽 雄村
- 地址：安徽省黄山市歙县（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-6720000
34. 安徽 齐云山风景区
- 地址：安徽省黄山市休宁县齐云山镇（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-2661088、0559-2677777
35. 安徽 归园．赛金花故居
- 地址：安徽省黄山市黟县龙江乡（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下、2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
- 电话：0559-5183199 12301
36. 安徽 芙蓉谷
- 地址：安徽省黄山市黄山区036县道（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下免门票
- 电话：0559-8551518、0559-8550700、13855971878
37. 安徽 宏村
- 地址：安徽省黄山市黟县宏村镇（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
- 电话：0559-5541158
- 网址：按此
38. 安徽 西递古村落
- 地址：安徽省黄山市黟县西递镇西递村（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
- 电话：0559-5154030、0559-5154457
- 网址：按此
39. 安徽 卢村
- 地址：安徽省黄山市黟县宏村镇卢村（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
- 电话：0559-5545017
40. 安徽 塔村
- 地址：安徽省宣城市宣州区（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
41. 安徽 木坑竹海
- 地址：安徽省黄山市黟县宏村木坑（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
- 电话：0559-2266617
42. 安徽 屏山景区
- 地址：安徽省黄山市黟县宏村镇（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
- 电话：0559-5183118
43. 安徽 南屏景区
- 地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇南屏村（显示地图）
- 免票时间：6月10日至8月31日
- 免票规则：2026年全国中、高考生、全日制大学及以上应届毕业生（含专、本、硕、博）
- 电话：0559-5164896、0559-5164723
44. 上海 花开海上生态园
- 地址：上海市金山区朱泾镇待泾村秀泾6060号（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客可享￥15优惠票；属马兼姓名带马的游客免门票
- 电话：021-57320668
45. 上海 馥桂萌宠园
馥桂萌宠园占地面积246亩，引进30个萌宠品类，数量超过300只，包括小鹿、羊驼、鸵鸟、鸸鹋、南北浣熊、大马士革羊、树懒、鹈鹕、袋鼠等。
- 地址：上海市嘉定区馥桂萌宠园（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免门票
46. 上海 世茂精灵之城主题乐园-深坑秘境
- 地址：上海市松江区辰花路5898号（显示地图）
- 免票时间：即日至12月31日
- 免票规则：属马、名字带马的游客免门票
- 电话：021-37690888、4006040609
47. 江苏 魏紫熙艺术馆
- 地址：江苏省南京市鼓楼区虎踞关清凉山公园内(东北角)（显示地图）
- 免票时间：6月13日
- 免票规则：景区免费开放日
48. 江苏 李剑晨艺术馆
- 地址：江苏省南京市鼓楼区清凉山83号清凉山公园内(西侧)（显示地图）
- 免票时间：6月13日
- 免票规则：景区免费开放日
- 电话：025-85557183
49. 江苏 清凉山景区
- 地址：江苏省南京市鼓楼区清凉山83清凉山公园内(南侧)（显示地图）
- 免票时间：6月13日
- 免票规则：景区免费开放日
50. 江苏 明城墙景区
- 地址：江苏省南京市玄武区鸡鸣寺路北100米（显示地图）
- 免票时间：6月13日
- 免票规则：景区免费开放日
51. 江苏 南唐二陵
- 地址：江苏省南京市江宁区南京绕城高速南京牛首山文化旅游区(南侧)（显示地图）
- 免票时间：6月14日
- 免票规则：景区免费开放日
- 电话：025-52741826
52. 江苏 老山国家森林公园
- 地址：江苏省南京市浦口区黄山岭路90号（显示地图）
- 免票时间：6月21日
- 免票规则：景区免费开放日
- 电话：025-58880744、025-58112708
53. 江苏 汤山明文化村（阳山碑材）景区
- 地址：江苏省南京市江宁区汤山街道古泉村阳山碑材(西南角)（显示地图）
- 免票时间：6月27日
- 免票规则：景区免费开放日
54. 江苏 南京金牛湖景区
- 地址：江苏省南京市六合区南京金牛湖风景区（显示地图）
- 免票时间：6月27日
- 免票规则：景区免费开放日
55. 江苏 南京古猿人洞景区
- 地址：江苏省南京市江宁区汤山古猿人洞景区（显示地图）
- 免票时间：6月28日
- 免票规则：景区免费开放日
- 电话：025-52707365
56. 江苏 南京金牛湖野生动物王国
- 地址：江苏省南京市六合区金牛湖野生动物王国附近（显示地图）
- 免票时间：6月28日
- 免票规则：景区免费开放日
- 电话：025-57567888、025-57569993
57. 北京 冶仙塔
- 地址：北京市密云区檀营乡檀营村（显示地图）
- 活动时间：2026年全年
- 免票规则：属马或姓马游客免门票
- 电话：010-69091290
58. 吉林 长白山北景区/西景区
- 地址：吉林省延边朝鲜族自治州安图县长白山加油站西南侧270米长白山北景区游客中心（显示地图）
- 免票时间：即日至6月20日
- 免票规则：2026年高考生、全国统招全日制在校大学生（含专、本、硕、博，不含成人教育）
59. 吉林 老白山原始生态景区
- 地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市黄泥河林业局团北林场老白山原始生态景区（显示地图）
- 免票时间：即日至8月31日
- 免票规则：游客免门票
60. 山西 尧帝陵
- 地址：山西省临汾市尧都区中国尧帝陵东侧750米（显示地图）
- 免票时间：即日至9月30日
- 免票规则：游客免门票
61. 山东 潭溪山旅游度假区
- 地址：山东省淄博市淄川区太河镇石沟村淄博潭溪山旅游区（显示地图）
- 免票时间：即日至8月31日
- 免票规则：18岁及以下的学生、全日制在校大学生，凭身份证和学生证免首道门票
62. 宁夏 西夏陵景区
周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》也曾在这景点拍摄。
- 地址：宁夏回族自治区银川市西夏区京银线（南绕城高速110国道交叉口以南500米）（显示地图）
- 免票时间：每周一
- 免票规则：全国游客免首道门票
- 电话：0951-5668966
63. 甘肃 张掖冰沟丹霞旅游景区
国家4A级景区，以「雄险神奇」著称，展现独特的窗棂状宫殿丹霞地貌，游玩设施有骑骆驼、越野车、热气球、直升机、滑翔伞等。
- 地址：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县213省道（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马或名字带马的游客免首道门票
- 电话：0936-5623666
- 网址：按此
64. 甘肃 武威市景区群
- 地址：武威市凉州区和平街钟楼巷76号大云寺景区（显示地图）
- 包括雷台、文庙、天梯山石窟、凉州会盟纪念馆、大云寺景区
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马游客免首道门票
- 电话：0935-2214086
65. 甘肃 山丹焉支山国家森林公园
- 地址：甘肃省张掖市山丹县大马营镇中河村焉支山(西北角)（显示地图）
- 免票时间：6月30日
- 免票规则：景区免费开放日
- 电话：0936-2819905
66. 陕西 太白山景区
- 地址：陕西省宝鸡市眉县汤峪镇中心大道与迎宾大道交叉口（显示地图）
- 免票时间：2026年全年（法定节假日除外）
- 免票规则：属马游客免门票
- 电话：0917-5716685／4006980917
67. 陕西 红河谷景区
- 地址：陕西省宝鸡市眉县河营路陕西省红河谷森林公园（显示地图）
- 免票时间：2026年全年（法定节假日除外）
- 免票规则：属马游客免门票
- 电话：400-678-0578／0917-5790019
68. 陕西 华山西岳庙景区
- 地址：陕西省渭南市华阴市岳庙街道岳庙步行街（显示地图）
- 免票时间：即日至6月30日
- 免票规则：游客免门票
69. 贵州 贵州省内国有A级旅游景区
- 地址：贵州省贵阳市南明区解放路18号贵州旅游景区直达车（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：全国在校大中小学生免门票
70. 重庆 欢乐谷
- 地址：重庆市两江新区礼嘉国际商务旅游城金渝大道29号（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：当天生日游客免门票，并获赠生日徽章、生日贺卡、生日券包、长寿面或小吃一份，大巡游花车乘坐体验（必须提前三天致电023-63111666游客中心预约），同行亲友购票优惠，即高峰日￥190，平日￥170。
- 电话：023-86063555
- 网址：按此
71. 四川 康定A级景区
四川康定以「情歌故里」著称，拥有多个著名的高等级旅游景区。核心A级景区包括国家4A级旅游景区「木格措风景区」（康定情歌风景区，有冰湖、温泉）、「木雅圣地景区」（有高山草甸、贡嘎雪山观景台）及「塔公草原」。这些景区集中了雪山、草原、湖泊、藏族文化等特色。
- 地址： 四川省甘孜藏族自治州康定市318国道贡布卡二号桥（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马、姓马或姓名中普通话读音「ma」的游客，免门票及观光车半价优惠
- 电话：0836-8908880
72. 四川 宜宾兴文石海景区
- 地址：四川省宜宾市兴文县石海镇石海村1组20号兴文石海洞乡旅游区（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马或姓马游客免门票；名为「马石海」免门票及交通
- 电话：0831-8622078
73. 四川 华蓥山旅游区
- 地址：四川省广安市华蓥市红岩乡高顶村（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：属马、姓马、名字带马的游客免首道门票
- 电话：0826-4330069
74. 四川 阆中古城景区
- 地址：四川省南充市阆中市阆水中路129号阆中市古城游客中心（显示地图）
- 免票时间：2026年全年
- 免票规则：凭抵达阆中站的火车票，在游客中心兑换「景区＋演出」套票
- 电话：0817-6232778
文：林乐乐
延伸阅读 珠海美食推介2026｜珠海7大明星打卡餐厅攻略 佘诗曼撑茶餐厅/萧正楠叹天价云吞 珠海好去处
姓马名人有马时亨、马国明、马德钟、马贯东、马浚伟、马云、马化腾等。
1954年，1966年，1978年，1990年、2022年、2014年。
最Hit