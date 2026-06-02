网民严选深圳10大冷气最强商场！卓悦汇/深圳K11封「避暑胜地」 附10大弱冷商场

夏季将至，相信不少港人会选择在周末或即将来临的暑假北上享受假期。近年，深圳陆续有大型商场开幕或完成翻新，吸引大批港人前往购物及参观。然而，不少网民投诉内地商场冷气不足，甚至比起室外气温更高，就算身处室内仍汗流浃背。本文整理深圳10大冷气最强及最弱商场，下次北上时想到大型商场「过冷河」，不妨参考一下！

网民严选深圳10大冷气最强商场！卓悦汇/深圳K11封「避暑胜地」

1. 深业上城

深业上城分为户外欧陆风小镇及室内大型商场区域，有逾300品牌进驻

位于福田区的深业上城主打工业风设计，其设于户外的欧陆小镇更成为不少港人北上的打卡热点。至于大型商场区域有逾300品牌进驻，冷气开得颇足，被网民封为「吹空调胜地」，在炎热天气下由户外走到室外，尤其感到凉快。

地址：深业上城深圳市福田区皇岗路5001号

交通：深圳地铁10号线至冬瓜岭站A出口

2. 深圳湾万象城

位于南山区的深圳湾万象城

深圳湾万象城位于南山区，商场二期及艺术馆级商业主题街区的「粉红大街」亦已于去年正式开幕，为区内增添全新休闲艺术地标。不少网民大赞「万象系列」商场冷气开得大方，「深圳湾万象城够冷！」

地址：深圳市南山区科苑南路2888号

交通：深圳地铁2号线或11号线至后海站G出口

3. One Avenue卓悦中心

深圳卓悦中心（周惹惹的笔记@小红书）

卓悦中心位于深圳市福田区CBD核心地带，由4个主题商场及1条800米长的中央大街组成，同时划分成有多个公共空间及文化空间，其中有网民表示商场西区的冷气最够！

地址：深圳市福田区深南大道与金田路交界（福华一路）

交通：深圳地铁1号线至「岗厦站」或「会展中心站」，步行约5分钟即达

4. 领展中心城

深圳领展中心城同样位于福田CBD核心区，属于港人热门必到商场

深圳领展中心城同样位于福田CBD核心区，属于港人热门必到商场，有网民形容其为福田区「避暑神殿」，中央空调长期保持低温，而且不论走到商场任何区域都能感觉凉快！

地址：深圳市福田区福华一路3号

交通：深圳地铁1号线或4号线至会展中心站B出口，设地下走廊无缝连接商场

5. 卓悦汇

位于深圳福田区的卓悦汇（One Mall），有超过300间国际与国内知名品牌进驻，楼底高空间感十足（Yubee酱@小红书）

位于深圳福田区的卓悦汇（One Mall），有超过300间国际与国内知名品牌进驻，楼底高空间感十足，即使人流多时也不会感觉太焗促，故有网民形容「卓悦汇空调都还可以」。

地址：深圳市福田区中康路126号

交通：深圳地铁4号线或9号线至上梅林站A出口直达

6. 中洲湾C Future City

深圳中洲湾C Future City以 「艺术、科技、自然」为主题

深圳中洲湾C Future City以 「艺术、科技、自然」为主题，占地130万平方米，正门设teamLab大型艺术装置，而场地采用变频控温冷气系统，加上人流不算多，让人感到尤其凉快。

地址：深圳市福田区滨河大道9283号

交通：深圳地铁7号线至下沙站B出口

7. 睿印RAIL IN

睿印RAIL IN坐落于深圳湾超级总部基地，占地10万平方米

商场坐落于深圳湾超级总部基地，占地10万平方米，空间宽敞且布局简洁，位置邻近海岸城和欢乐海岸，如果想避开密集的人潮，不少网民推介可以到此一游。

地址：深圳市南山区深湾一路与白石三道交汇处

交通：深圳地铁9号线或11号线至红树湾南站A出口；乘搭2号线至红树湾站步行约5分钟

8. 万象食家

位于深圳市罗湖区笋岗，以「食」为核心概念的沉浸式市集购物中心（颠覆迷离@小红书）

位于深圳市罗湖区笋岗，以「食」为核心概念的沉浸式市集购物中心，同为「万象系列」旗下商场，冷气强度有一定保证。

地址：深圳市罗湖区笋岗街道梅园路71号

交通：深圳地铁7号线至笋岗站A出口直达

9.海岸城（后海站）

南山区的大型综合商场，集购物、餐饮、娱乐于一体。

南山区的大型综合商场，集购物、餐饮、娱乐于一体。有网民认为由于位置与地铁站有一段距离，因此人流密度不高，空气较流通，感觉也较为凉快，有网民更形容「海岸城，连厕所都冷的发抖。」

地址：深圳市南山区文心五路33号

交通：深圳地铁2号线 或13号线 至后海站，D1、D2或E出口步行约200至300米

10. 深圳K11 ECOAST

深圳 K11 ECOAST︰南山全新海滨商场 设首个NBA篮球公园

深圳K11 ECOAST于2025年4月正式开幕，集合大型商场、多用途艺术展览空间、辨公大楼与生态公园于一身，有网民大赞室内非常凉爽，形容是「冷气超足的室内桃源」

地址︰深圳市南山区蛇口太子湾区南海大道太子港

交通︰乘搭深圳地铁12号线到达太子湾站B1或C出口即达；乘公交M105线、204路；于上环搭船至深圳蛇口，船程约50分钟，每日5班船；于香港乘搭环岛中港通巴士线直达，每日2班车

深圳10大冷气最弱商场！网民一致狠批皇庭广场：没有最足，只有最差

至于冷气最弱商场方面，网民一致推举位于深圳福田区的皇庭广场，本报曾实测商场室内气温可达摄氏29度，有网民笑言「没有最足，只有最差，那就是皇庭广场」、「这老家伙是真热，干爽进去，潮着出来」；也有网民表示壹方城、COCO Park等热门商场有冷气不足的问题，「壹方城最近好热」、「coco（COCO Park）一期热，二期凉」。

皇庭广场 星河COCO Park 壹方城 大仟里 KK one 中航君尚 KK mall 宝能太古城 金光华广场 万象汇

内地商场点解特别热？网民解构背后原因……

为甚么内地商场温度特别高？根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》，所有公共建筑于夏季的室内空调温度设置不得低于26℃，至于冬季室内空调温度设置则不得高于20度，商场为贯彻国家节能降碳的要求，因此会将温度调整至符合标准。