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佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵

旅游
更新时间：15:51 2026-05-26 HKT
发布时间：15:51 2026-05-26 HKT

一连三日佛诞长假期吸引大批港人北上玩乐，部份旅客于昨日（5月25日）下午陆续经深圳湾、香园围、福田、罗湖等口岸回港，晚上人龙更是不减反增，特别是深圳湾出现严重人潮挤塞情况，直到口岸临近关闭时间仍有大批旅客滞留等候过关。对于港人回港未能过关滞留关口情况，Threads上引起网民热议深圳过关攻略，贴心提醒旅客：「唔驶通宵留喺深圳！」

佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？

北上深圳玩乐成为近年港人假期活动之一，多个口岸关口每到长假期均出现大批港人过关人潮，刚过去的一连三日的佛产长假期亦不例外。昨日（5月25日）为长假期最后一天，部份旅客早于下午已开始陆续经深圳湾、香园围、福田、罗湖等口岸回港，晚上等候过关人潮更是「逼爆」深圳湾口岸，直到口岸临关闭时仍有大批旅客滞留。有网民分享影片指部份未能于深圳湾过关回港的旅客不满，与现场公安人员起争执。据深圳市人民政府口岸办公室网页显示，深圳湾口岸旅检开放时间为上午6:30至晚上12:00。

Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶通宵留喺深圳

对于港人回港滞留关口的情况，引起Threads网民热议5大深圳过关攻略，贴心提醒受影响旅客：「唔驶通宵留喺深圳！」皇岗口岸为24小时通关，加上内地乘坐的士或网约车较香港便宜，网民表示可当场电召的士到皇岗：「记得快啲返嚟瞓觉，因为听日要返工返学啦！」其次，有网民建议既然滞留关口，不妨入住酒店一晚，待翌日关口开放时直接过关上班。第三，如旅客认为住酒店成本高，有网友建议可到通宵营业的按摩店按摩，「按完瞓到明早直接返工」。

有网民认为部份内地客来港时会露营或到通宵营业食肆休息，笑指港人可以反客为主：「瞓返大陆M记同沙滩啦！」。最后，同样于长假期北上港人分享自己已早早过关返港，「留咁夜做乜，我6:45食完饭，7点到文锦渡，快到X咁就翻到香港」，建议大家未来于长假期北上消费可选择提早预留时间过关回港。

文：RY

资料及图片来源：Facebook、Threads

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