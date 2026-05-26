香港机场T2｜二号客运大楼5.27启用！餐厅/商店营业时间一文睇清 附航空公司名单/交通

香港机场T2｜香港机场二号客运大楼｜香港国际机场二号客运大楼（T2）新旅客离港设施正式于2026年5月27日投入服务，主要服务短途及区域航线旅客，首批15间航空公司，当中包括香港航空、香港快运航空及大湾区航空等，将分阶段迁入，预计6月10日前全面完成，迎接暑假旅游旺季！T2扩建后，除了设有新一代自助登机柜台，更开设多个人气餐饮品牌，包括连锁米线店、咖啡店及手摇饮品等，以及多间文创概念店及玩乐设施，日后想在机场「医肚」或者消磨时间有更多选择！

香港国际机场二号客运大楼（禁区/非禁区）目录

T2离境大堂（禁区外）开设多个人气餐饮品牌，特设「离境前美食广场」供市民及旅客「医肚」，当中更有不少平民化餐饮选择，包括谭仔三哥米线、唐记包点、君兰冰室、好饭好餸、快乐蜂等。另外，机场近年陆续有多间咖啡店进驻，T2也不例外，有Cupping Room Coffee Roasters、瑞幸咖啡、生昌焙豆、Ufufu Cafe等；来自台湾的手摇品牌「再睡5分钟」亦选址机场开设离岛区分店。

1.生昌焙豆

生昌焙豆

源自香港的精品咖啡品牌「生昌焙豆」由网店起家，现时于在土瓜湾、中环、九龙湾设有实体店铺，主打评分80分以上的精品咖啡生豆，强调口感、甜度与香气的平衡，并在香港在地新鲜烘焙，深受广大咖啡爱好者及街坊欢迎。当中招牌冰咖啡「啡乳交融」深受推荐，完美展现浓缩咖啡的强烈风味与冰牛奶的柔滑口感。

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：06:00 - 23:00

2.再睡5分钟

再睡5分钟

来自台湾的茶饮品牌「再睡5分钟（NAP TEA）」由人气YouTuber滴妹创立，品牌于 2025 年 2 月正式登陆香港，短时间内以原创角色 IP、疗愈系产品迅速累积高人气，必试招牌 「棉被厚奶盖」系列，奶盖厚达约3公分，再搭配清爽茶底。

地址：二号客运大楼 7楼 7TL052

营业时间：06:00 — 23:00

3.Cupping Room Coffee Roasters

Cupping Room Coffee Roasters

Cupping Room Coffee Roasters 于 2011 年在香港赤柱创立，是香港极具代表性的冠军级精品咖啡店。品牌专注于采购全球优质咖啡豆并在港进行小批量烘焙，其培育出的多位顶尖咖啡师更屡获国际咖啡大赛冠军，深受全球咖啡爱好者推崇。

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：06:00 – 23:00

4.好饭好餸

地址：二号客运大楼 抵港层(L3)旅游车候车大堂

营业时间：07:00 - 23:00

5.快乐蜂

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：00:00 - 24:00

6.Joy Full House

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：00:00 - 24:00

7.瑞幸咖啡

地址：二号客运大楼 抵港层(L3)旅游车候车大堂

营业时间：07:00 - 23:00

8.麦当劳

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：00:00 - 24:00

9.牛奶冰室

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：00:00 - 24:00

10.君兰冰室 Express

地址：二号客运大楼 抵港层(L3)旅游车候车大堂

营业时间：07:00-23:00

11.谭仔三哥米线

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：06:00 – 23:00

12.唐记包点

地址：二号客运大楼 抵港层(L3)旅游车候车大堂

营业时间：07:00 - 23:00

13.Ufufu Cafe

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：00:00 - 24:00

14.雪村

地址：二号客运大楼 离港层（L7）离境前美食广场

营业时间：00:00 - 24:00

香港机场T2亦引入多间文创概念店及多元玩乐设施，除了有7-Eleven便利店、万宁、恒香老饼家及零食物语等店舖供应日常生活所需，亦有香港创意概念店GINGER STORE、施施施施施施百货（CCCCCC Select）等文创概念店出售香港特色纪念品，以及全天候24小时开放、配置多部夹公仔机及自助游戏机的自助式家庭娱乐中心NGS FUN STATION，还有扭蛋玩乐点「扭蛋駅」。

1.施施施施施施百货（CCCCCC Select）

施施施施施施百货（CCCCCC Select）

施施施施施施百货为本地文创概念店，致力发掘不同范畴的本地品，并热衷与本地艺术家合作，为本地小众品牌、手作及艺术创作品，致力推广本土创意文化。

地址：二号客运大楼 离港层（L7）S行段后

营业时间：07:00 – 23:00

2.扭蛋駅

GACHAPOINT（又称GACHAPOINT 扭蛋駅）是香港本地近年非常热门的连锁扭蛋专门店品牌。该品牌主打「随机扭出快乐」的理念，将风靡全球的扭蛋文化与香港本土创意结合，在各大核心商场快速扩张。 除了日本进口的人气动漫角色、热门话题扭蛋外，还积极引进国内外独创设计师品牌的潮流玩具，品牌亦非常注重香港本土情怀，经常与不同的创意团队合作推出香港独有主题的独家扭蛋。

地址：二号客运大楼 离港层（L7）R行段后

营业时间： 00:00 - 24:00

3.姜馆

GINGER STORE（姜馆）是成立于2008年的香港知名原创「文化衫」与潮流生活选物店品牌。品牌以「本地姜」为核心理念，主打将天马行空的香港本土创意、历史文化与日常生活完美结合。品牌最受瞩目的产品正是印花 T-shirt。他们至今已合作过近 300 个本地设计及艺术单位，设计师们透过独特的艺术风格，将香港街道风景、历史地标、经典美食、野生动物及行山山峰重新解构并印在衣服上。

地址：二号客运大楼 离港层（L7）R行段后

营业时间：08:00 – 22:00

4.NGS FUN STATION

NGS FUN STATION是个全年无休、全天候24小时开放的自助式家庭娱乐中心，为顾客提供多元化休闲体验。店内配置多部夹公仔机，备有各类人气公仔及景品；此外，亦设置多款自助游戏机，包括日本三屏版本《电车Go！》、双人对战篮球机及《Mario Kart》赛车。中心更引入美式专业级弹珠机 Stern Pinball，提供物超所值的娱乐设施与轻松愉快的休闲空间。

地址：二号客运大楼 离港层（L7）Q行段后

营业时间：00:00 - 24:00

5.曲奇4重奏

地址：二号客运大楼 离港层（L7）U行段后

营业时间：06:00 - 23:00

6.NOBLETIME TRAVELLER

地址：二号客运大楼 离港层（L7）V行段后

营业时间：07:30-23:00

7.7-11 便利店

地址：二号客运大楼 抵港层(L3)旅游车候车大堂；二号客运大楼 离港层（L7）U行段后

营业时间：00:00 - 24:00

8.好栈

地址：二号客运大楼 离港层（L7）U行段后

营业时间：06:00 – 23:00

9.恒香老饼家

地址：二号客运大楼 抵港层(L3)旅游车候车大堂

营业时间：07:00 - 23:00

10.香港皇玥

地址：二号客运大楼 离港层（L7）U行段后

营业时间：06:00 – 23:00

11.奇华饼家

地址：二号客运大楼 离港层（L7）S行段后

营业时间： 06:00 - 23:00

12.万宁

地址：二号客运大楼 离港层（L7）V行段后

营业时间：07:00 – 23:00

随着二号客运大楼的旅客离港设施启用，15间航空公司的旅客登记柜台将分阶段从一号客运大楼迁往二号客运大楼。（图片来源：机管局）

随着二号客运大楼的旅客离港设施启用，15间航空公司的旅客登记柜台将分阶段从一号客运大楼迁往二号客运大楼。搬迁程序于5月27日至6月10日分阶段进行。香港航空于5月27日率先进驻Q段柜位。大湾区航空与香港快运航空分别于6月3日及6月10日迁入。其余12间亚洲区域航空公司亦会于此期间陆续变更登记起卸行段。

生效日期 航空公司 登记行段 2026年5月27日 香港航空 Q 2026年5月28日 亚洲航空 V 2026年5月28日 峇迪航空 W 2026年5月28日 海南航空 V 2026年5月28日 菲律宾亚洲航空 V 2026年5月28日 泰国亚洲航空 V 2026年5月28日 泰国狮子航空 W 2026年6月2日 柬埔寨航空 W 2026年6月2日 靛蓝航空 W 2026年6月2日 越捷航空 W 2026年6月3日 曼谷航空 V 2026年6月3日 大湾区航空 Q 2026年6月3日 济州航空 V 2026年6月9日 宿雾太平洋航空 P 2026年6月10日 香港快运航空 U

资料来源：香港国际机场

（图片来源：机管局）

T2大楼设有全新自助登记区，设有68个自助服务柜台及108个混合柜台，全面引入智能科技，让旅客办理自助登记及手机特快行李托运。旅客自助登记后，只需将行李放上超低地台的行李输送带，再在一触式自助托运服务屏幕上轻轻一按即可。

T2离境大堂设有20条自助保安闸口及12条辅助通道。进入禁区后，则设有15条智能安检通道，采用3D及360度电脑断层X光技术，取代现有的二维扫描技术，旅客接受安检时无需取出随身行李内的电子产品与液体。智能安检通道具备自动托盘回收、内置托盘消毒，以及旅客遗留物品在托盘上的自动提示等功能，均务求令旅客安检时间缩到最短。完成办理登机及过关手续后，旅客须转乘无人驾驶列车前往一号客运大楼或中场客运廊登机。

机场快线：自5月20日起一并服务新大楼，列车抵达机场站时两侧车门同时开启，右边车门无缝接驳T2离港层。